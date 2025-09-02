200 км завдовжки і 15 км завширшки: руйнівний град залишив на Землі слід, його видно з космосу

Масштабний град буквально залишив слід на півдні провінції Альберта в Канаді, обрушивши на регіон шматочки льоду розміром з м'яч для гольфу. "Шрам" на тілі Землі настільки великий, що його буквально можна помітити з космосу.

Супутниковий знімок, зроблений 19 серпня, демонструє незаймані сільськогосподарські угіддя і зелену зону на південний схід від Калгарі. Потім, вночі 20 серпня, на регіон обрушилася потужна гроза "суперкомірка". Негода тривала всього чотири години, але залишила на тілі планети "шрам", який вчені помітили на супутниковому знімку, пише IFLScience.

Руйнівний град у Канаді

Згідно з даними дослідників, негода супроводжувалася поривами вітру, що досягали понад 130 км/год, а також градом розміром із тенісний м'яч. Зазначимо, що град — вид опадів, що складається з твердого льоду, який утворюється, коли висхідний потік повітря під час грози переносить краплі дощу в холодніші шари атмосфери, де вони замерзають. Коли висхідний потік повітря вже не здатний витримувати вагу граду, він обрушується на поверхню Землі.

Коли град супроводжується сильними поривами вітру, наслідки можуть бути неймовірно руйнівними. Дослідники оцінили масштаб шторму в Канаді за допомогою супутникових знімків від 24 серпня.

Пізніший знімок був зроблений над тим самим регіоном, що і знімок від 19 серпня, і показує помітний слід, залишений градом, — бежева смуга на тлі зеленої місцевості. Дослідники зазначають, що довжина "шраму" на тілі Землі сягнула близько 200 км, а його ширина склала близько 15 км.

Перед бурею. Сіра пляма в лівому верхньому кутку — це Калгарі Фото: Черное море

Який вигляд наслідки граду мають на землі

За словами місцевих жителів, руйнівний град зруйнував фасади будинків і фактично зірвав паркан із зацементованих стовпів. Гілки дерев і квіти були знищені, а також постраждали транспортні засоби.

Крім того, град обрушився на сільськогосподарські угіддя, знищивши посіви й завдавши травм тваринам. Деякі страхові компанії підрахували, що збиток тільки посівам, імовірно, оцінюється в мільйони доларів.

Супутниковий знімок від 24 серпня, після шторму Фото: Черное море

Прогнози дослідників

Згідно з прогнозами вчених, гроза такого масштабу навряд чи стане останньою для регіону. Цей район Альберти вже прозвали "Алеєю граду" через частоту випадання опадів: за останні два десятиліття в Альберті щорічно обрушується щонайменше один великий град.

Це зумовлено географічним положенням Альберти — влітку регіон створює ідеальні умови для граду. Орні землі Альберти слугують джерелом вологого повітря, яке сприяє виникненню гроз. Коли це вологе повітря дме в бік Скелястих гір, воно піднімається вгору, що може спровокувати розвиток цих гроз. Водночас вищі висоти на схід від гір означають, що рівень замерзання знаходиться ближче до землі, ніж в інших районах, що дозволяє граду досягати землі, перш ніж повністю розтанути.

