Рекордну трансформацію шторму ву небезпечний ураган зняли з космосу: у майбутньому їх стане більше

Супутникові знімки дали змогу відтворити траєкторію урагану Ерін, який став одним зі штормів, що найшвидше розвиваються, за всю історію спостережень. Вчені вважають, він є прикладом стрімких штормів, яких стане в майбутньому лише більше.

Ураган Ерін став першим у сезоні 2025 року — він вирував біля узбережжя Карибського моря і східного узбережжя США минулого тижня. На щастя, він не обрушився на сушу, оскільки всього за 24 години швидко трансформувався з тропічного шторму в ураган 5-ї категорії. У результаті ураган Ерін спричинив сильні дощі та зворотні течії, які зачепили прибережні райони Карибського моря, пише IFLScience.

Найстрімкіший шторм в історії

Дані спостережень NASA Earth Observatory вказують на те, що атлантичний шторм уперше досяг ураганної сили 15 серпня. Потім, лише через день, просуваючись до Карибського моря і східного узбережжя США, він різко трансформувався в ураган категорії 5. Цей неймовірний розвиток подій було зафіксовано на супутникових знімках.

Згідно зі знімками, шторм досяг максимальної швидкості вітру 260 км/год, а вже 16 серпня сягнув узбережжя на північ від Пуерто-Рико. За даними Національної служби зв'язку, даних та інформації про навколишнє середовище, швидке зростання урагану "Ерін" до жахливих розмірів робить його одним зі штормів Атлантики, що швидко зростають, за всю історію спостережень. Крім того, він став найбільш раннім штормом такої сили, коли-небудь зареєстрованим у цій частині Атлантики.

Чому ураган Ерін став таким сильним?

Дослідники вважають, що ураган Ерін зміг досягти такої сили завдяки цілій низці факторів, зокрема:

компактний розмір і відносно невеликий зсув вітру;

зміна швидкості вітру по горизонталі та вертикалі;

незвично висока температура моря.

Усі ці фактори дозволили йому швидко прискоритися і перерости в ураган категорії 5. Після цього ураган Ерін поступово змістився на захід, де трохи ослаб через так звані цикли заміни "ока". Цей процес призводить до того, що у потужних ураганів формується нове око, і хоча це, як правило, знижує швидкість вітру, воно розширює розмір вітрового поля.

Учені зазначають, що ураган не досяг Карибських островів, але його зовнішні смуги все ж обрушилися на них під час проходження. У результаті в Пуерто-Рико було зафіксовано сильні дощі та вітер, що вивело з ладу місцеві електростанції. Потім шторм повернув на північ і пройшов паралельно східному узбережжю США, ослабнувши до шторму 2-ї категорії.

Ураган Ерін — яскравий представник штормів майбутнього

Дослідники зазначають, що швидке посилення урагану Ерін — тривожний приклад явища, яке стає дедалі поширенішим у міру посилення антропогенної зміни клімату. Фактично, Ерін — лише останній приклад урагану 5-ї категорії у зростаючій низці подібних штормів.

За даними Іена Лівінгстона, з 1924 року було зафіксовано 33 сезони зі штормами 5-ї категорії. Це може здатися несуттєвим, але час між сезонами з такими сильними ураганами стрімко скорочується. До останнього десятиліття, коли сталося 11 штормів категорії 5, попередні 11 штормів категорії 5 виникали через 27 років, а 11, що передували їм, — через 34 роки.

Раніше вчені вже попереджали, що урагани стають настільки сильними, що людям потрібно ввести додаткову категорію для оцінки їхньої могутності. Однак скорочення фінансування американських досліджень змусило декого засумніватися в тому, чи зможемо ми відстежувати ці дедалі небезпечніші шторми та готуватися до них.

