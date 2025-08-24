Рекордную трансформацию шторма в опасный ураган засняли из космоса: в будущем их станет больше

Спутниковые снимки позволили воспроизвести траекторию урагана Эрин, который стал одним из самых быстроразвивающихся штормов за всю историю наблюдений. Ученые считают, он является примером стремительных штормов, которых станет в будущем лишь больше.

Ураган Эрин стал первым в сезоне 2025 года – он бушевал у побережья Карибского моря и восточного побережья США на прошлой неделе. К счастью, он не обрушился на сушу, поскольку всего за 24 часа быстро трансформировался из тропического шторма в ураган 5-й категории. В результате ураган Эрин вызвал сильные дожди и обратные течения, которые затронули прибрежные районы Карибского моря, пишет IFLScience.

Самый стремительный шторм в истории

Данные наблюдений NASA Earth Observatory указывают на то, что атлантический шторм впервые достиг ураганной силы 15 августа. Затем, всего день спустя, продвигаясь к Карибскому морю и восточному побережью США, он резко трансформировался в ураган категории 5. Это невероятное развитие событий было запечатлено на спутниковых снимках.

Согласно снимкам, шторм достиг максимальной скорости ветра 260 км/час, а уже 16 августа достиг побережья к северу от Пуэрто-Рико. По данным Национальной службы связи, данных и информации об окружающей среде, быстрый рост урагана "Эрин" до чудовищных размеров делает его одним из самых быстрорастущих штормов Атлантики за всю историю наблюдений. Кроме того, он стал самым ранним штормом такой силы, когда-либо зарегистрированным в этой части Атлантики.

Почему ураган Эрин стал таким сильным?

Исследователи считают, что ураган Эрин смог достичь такой силы благодаря целому ряду факторов, в том числе:

компактный размер и относительно небольшой сдвиг ветра;

изменение скорости ветра по горизонтали и вертикали;

необычно высокая температура моря.

Все эти факторы позволили ему быстро ускориться и перерасти в ураган категории 5. После этого ураган Эрин постепенно сместился на запад, где немного ослаб из-за так называемых циклов замены "глаза". Этот процесс приводит к тому, что у мощных ураганов формируется новый глаз, и хотя это, как правило, снижает скорость ветра, он расширяет размер ветрового поля.

Ученые отмечают, что ураган не достиг Карибских островов, но его внешние полосы все же обрушились на них во время прохождения. В результате в Пуэрто-Рико были зафиксированы сильные дожди и ветер, что вывело из строя местные электростанции. Затем шторм повернул на север и прошел параллельно восточному побережью США, ослабев до шторма 2-й категории.

Ураган Эрин – яркий представитель штормов будущего

Исследователи отмечают, что быстрое усиление урагана Эрин – тревожный пример явления, которое становится все более распространенным по мере усиления антропогенного изменения климата. Фактически, Эрин — лишь последний пример урагана 5-й категории в растущей череде подобных штормов.

По данным Иэна Ливингстона, с 1924 года было зафиксировано 33 сезона со штормами 5-й категории. Это может показаться несущественным, но время между сезонами с такими сильными ураганами стремительно сокращается. До последнего десятилетия, когда произошло 11 штормов категории 5, предыдущие 11 штормов категории 5 возникали через 27 лет, а 11 предшествующих им — через 34 года.

Ранее ученые уже предупреждали, что ураганы становятся настолько сильными, что людям потребуется ввести дополнительную категорию для оценки их мощи. Однако сокращение финансирования американских исследований заставило некоторых усомниться в том, сможем ли мы отслеживать эти все более опасные штормы и готовиться к ним.

