200 км в длину и 15 км в ширину: разрушительный град оставил на Земле след, он виден из космоса

Масштабный град буквально оставил след на юге провинции Альберта в Канаде, обрушив на регион кусочки льда размером с мяч для гольфа. “Шрам” на теле Земли настолько велик, что его буквально можно заметить из космоса.

Related video

Спутниковый снимок, сделанный 19 августа, демонстрирует нетронутые сельскохозяйственные угодья и зеленая зона к юго-востоку от Калгари. Затем, ночью 20 августа, на регион обрушилась мощная гроза "суперячейка". Непогода длилась всего четыре часа, но оставила на теле планеты "шрам", который ученые заметили на спутниковом снимке, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Разрушительный град в Канаде

Согласно данным исследователей, непогода сопровождалась порывами ветра, достигавшими более 130 км/час, а также градом размером с теннисный мяч. Отметим, что град – вид осадков, состоящий из твердого льда, образующегося, когда восходящий поток воздуха во время грозы переносит капли дождя в более холодные слои атмосферы, где они замерзают. Когда восходящий поток воздуха уже не способен выдерживать вес града, он обрушается на поверхность Земли.

Когда град сопровождается сильными порывами ветра, последствия могут быть невероятно разрушительными. Исследователи оценили масштаб шторма в Канаде с помощью спутниковых снимках от 24 августа.

Более поздний снимок был сделан над тем же регионом, что и снимок от 19 августа, и показывает заметный след, оставленный градом – бежевая полоса на фоне зеленой местности. Исследователи отмечают, что длина "шрама" на теле Земли достигла около 200 км, а его ширина составила около 15 км.

Перед бурей. Серое пятно в левом верхнем углу — это Калгари Фото: NASA Earth Observatory

Как последствия града выглядят на земле

По словам местных жителей, разрушительный град разрушил фасады домов и фактически сорвал забор с зацементированных столбов. Ветви деревьев и цветы были уничтожены, а также пострадали транспортные средства.

Кроме того, град обрушился на сельскохозяйственные угодья, уничтожив посевы и нанеся травмы животным. Некоторые страховые компании подсчитали, что ущерб только посевам, вероятно, оценивается в миллионы долларов.

Спутниковый снимок от 24 августа, после шторма Фото: NASA Earth Observatory

Прогнозы исследователей

Согласно прогнозам ученых, гроза такого масштаба едва ли станет последней для региона. Этот район Альберты уже прозвали "Алеей града" из-за частоты выпадения осадков: за последние два десятилетия в Альберте ежегодно обрушивается как минимум один крупный град.

Это обусловлено географическим положением Альберты – летом регион создает идеальные условия для града. Пахотные земли Альберты служат источником влажного воздуха, который способствует возникновению гроз. Когда этот влажный воздух дует в сторону Скалистых гор, он поднимается вверх, что может спровоцировать развитие этих гроз. В то же время более высокие высоты к востоку от гор означают, что уровень замерзания находится ближе к земле, чем в других районах, что позволяет граду достигать земли, прежде чем полностью растаять.

Напомним, ранее мы писали о том, как формируется дождь, замораживающий все, к чему прикасается.

Ранее Фокус писал о том, что рекордную трансформацию шторма в опасный ураган засняли из космоса.