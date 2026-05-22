Літня спека стане для української енергосистеми новим випробуванням. Через кондиціонери споживання електроенергії здатне наблизитися до зимових піків. Навіть без нових масштабних атак у системі може виникнути дефіцит, а у разі обстрілів і тривалої спеки кількість черг відключення зросте до чотирьох черг одночасно.

Про відключення світла влітку вже заявляють окремі енергоексперти. І причина не лише у ризику нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Додатковим викликом стає спека. До того ж саме на літній період припадають планові ремонти на атомних електростанціях, а це зменшує доступну потужність у системі. Фокус дізнався, чи повернуться відключення світла найближчим часом.

Одним із головних ризиків для енергосистеми влітку стане температура повітря. І йдеться не про короткочасне її підвищення, а про тривалі хвилі спеки, коли навантаження на мережі суттєво зростає через активне використання кондиціонерів та іншої техніки.

Влітку споживання електроенергії зростає через активне користування кондиціонерів Фото: Freepik

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович у коментарі Фокусу розповів, що в базовому сценарії щодо роботи енергосистеми влітку враховується стандартний для цього сезону температурний режим. Він передбачає 2–3 хвилі спеки, під час яких упродовж 6–9 днів температура наближатиметься до +35 градусів або перевищуватиме цю позначку.

"Ми говоримо про максимальну температуру. За таким сценарієм, звичайно, у нас зростає споживання. Воно фактично майже таке саме, як взимку, коли пікове споживання становить понад 16 ГВт", — пояснює експерт.

В такому разі слід розглядати ситуацію із дефіцитом електрики.

Якщо електроенергії не вистачить, чи врятує імпорт?

Під час виникнення дефіциту потужностей в енергосистемі Україна теоретично покриватиме його імпортом, однак не завжди цей ресурс доступний.

"Звичайно, питання тут і в можливості залучення імпорту в пікові години, оскільки в сусідніх країнах споживання також зростатиме. І не факт, що Україна залучить увесь обсяг імпорту саме в цей піковий період. А якщо така можливість і буде, то це досить дорого обійдеться, адже ринок реагуватиме на попит, що зростає. Відповідно, ми прогнозуємо, що навіть за відсутності нових масштабних атак у пікові години в енергосистемі виникатиме дефіцит понад 2 ГВт", — розповів Роман Ніцович.

Такий дефіцит доведеться покривати різними способами. Зокрема, обмежувати споживання, тобто повертати графіки відключення світла.

З прогнозом експерта, вимикатимуть електроенергії на рівні однієї черги. Однак, за умови, якщо не буде нових масштабних обстрілів.

"У випадку, якщо аномальна спека супроводжується інтенсивними атаками, дефіцит буде зростати. І в такі моменти кількість черг відключення зросте аж до чотирьох одночасно", — наголосив Ніцович.

Літо, як стрес-тест для енергосистеми

Погода влітку створюватиме додаткове навантаження не лише через зростання споживання електроенергії. Високі температури впливатимуть і на стабільність роботи самої енергосистеми, адже обладнання перегрівається, а мережі не витримують пікових навантажень.

Під час спеки перегрівається обладнання, тому можуть виникати локальні відключення Фото: ДТЕК

"Спека — це досить стресовий період для енергосистеми. Вона впливає не лише на споживання, а й на стабільність роботи обладнання, яке також перегрівається. І, скажімо так, це негативно позначиться на якості передавання та постачання електроенергії: мережі можуть не витримувати навантаження, через що виникатимуть стрибки напруги та локальні відключення", — зазначив Роман Ніцович.

Якщо фіксуватиметься помірна температура, ситуація для системи буде спокійнішою. Водночас кліматичні прогнози вказують на ризик досить спекотного літа.

Чи має енергосистема резерв потужності

Наразі, за словами експерта, складно прогнозувати, що відбуватиметься з енергосистемою під час пікових температур. Оскільки влітку зміниться склад енергоблоків, які працюватимуть, а частина атомної генерації перебуватиме на плановому ремонті або перевантаженні палива.

"Відповідно, буде менше доступних потужностей для того, щоб закрити попит", — додає експерт.

У такі періоди Україна більше обкладатиметься на сонячну генерацію. Проте слід зауважити, що саме у вечірні години, коли споживання електроенергії зростає, виробництво сонячних електростанцій знижується.

Саме тому найбільш складним часом для енергосистеми стануть вечірні — "найбільш проблемні для енергосистеми" години.

Блекаут влітку — чи витримає енергосистема України нові атаки РФ

Спекотне літо і російські удари по енергетиці створюють однаково складні ризики для енергосистеми. Обидва фактори порушують баланс електроенергії.

"Однак, якщо температурний фактор більш-менш прогнозований, то фактор ударів ми так точно прогнозувати не можемо, навіть зважаючи на всі можливості розвідки та спецслужб. Тому, звичайно, під час планування ремонту енергосистеми слід враховувати потребу в доступних потужностях базової генерації", — пояснив Ніцович.

Російські обстріли та спека створюють однаково складні ризики для енергосистеми Фото: РБК-Україна

Водночас активно працюватимуть установки зберігання енергії. Вони накопичуватимуть електроенергію вдень за мінімальною ціною, а ввечері віддаватимуть її, коли ціни на організованих сегментах ринку будуть максимальні. Також залучатимуться маневрові потужності, зокрема гідроакумулюючі станції та газові пікери.

"Проте треба розуміти, чи буде достатньо обладнання, яке диспетчер зможе активувати саме в конкретну годину. Якщо таких потужностей не вистачатиме, енергосистему доведеться балансувати з боку попиту", — зазначив Роман Ніцович.

Що небезпечніше: літні піки споживання чи змові?

Як пояснив Роман Ніцович, електропостачання влітку залежить від того, в яких умовах працюватиме енергосистема та чи вистачить їй потужностей для покриття попиту споживачів.

"Я не сказав би, що літні піки небезпечніші за зимові. Тут питання в тому, в яких умовах працюватиме енергосистема, та чи достатньо буде можливостей для покриття попиту", — зазначив експерт, додавши, що йдеться лише про температурний фактор.

Які регіони найбільш вразливі до відключень світла

На те, чи будуть відключення світла влітку, впливає не лише загальна ситуація з енергосистемою, а й стан мереж в окремих областях України.

"Регіональний фактор грає меншу роль. Звичайно, ті регіони, які вже зараз були та залишаються енергодефіцитними, постраждають найбільше", — розповів він.

Найбільш вразливими до запровадження графіків відключення світла є області, де через пошкодження мереж складно отримувати достатній обсяг електроенергії.

"Йдеться передусім про прифронтові та прикордонні області. Якщо вже зараз іноді складно передати достатній обсяг електроенергії через пошкодження мереж у дефіцитні регіони, то влітку саме вони й ризикують", — зазначив Ніцович.

За його словами, для таких територій важливо активніше будувати нові генеруючі потужності.

Ніцович розповів, що географічний фактор уже враховується в окремих рішеннях державної підтримки, зокрема щодо пільгової ціни газу для генеруючих установок, зокрема ТЕС.

Чи можуть українці уникнути відключень світла цього літа

Економне споживання електроенергії справді допомагає енергосистемі у пікові години. Проте повністю відмовитися від кондиціонерів у спеку неможливо.

"Складно радити вимикати кондиціонери, тому що для деяких це не лише питання комфорту, а й здоров’я. Високі температури для людей із хворобами серцево-судинної системи — це великий стрес", — висловився Роман Ніцович.

Натомість варто переносити частину споживання на інші години. Тому українцям варто вже готуватися до спекотних днів і загадати "зимові" правила користування електроприладами.

Тим часом в Україні заявляють, що захистити всі енергопідстанції до 1 вересня не встигнуть. За словами народного депутата, уряд встановив нереалістичні строки для облаштування захисту на всіх підстанціях країни. На його думку, реальніший термін завершення таких робіт — 25 грудня або 1 січня.