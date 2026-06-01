5,5 или 17 грн за киловатт: нардепы поспорили в эфире из-за тарифа на свет в Украине (видео)

Народные депутаты Михаил Папиев и Руслан Горбенко не могли прийти к согласию относительно текущего тарифа на свет для бизнеса, и поэтому пришлось в прямом эфире звонить реальному предпринимателю. Предприниматель объяснил, какую настоящую цену платит трейдерам: сумма оказалась в 3-4 раза выше, чем заявлял один из спикеров.

Четверо парламентариев, Михаил Папиев, Руслан Горбенко, Богдан Кицак и Василий Мокан, в эфире YouTube-канала "Суперпозиция" обсуждали текущую ситуацию в Украине во время войны и после получения кредита ЕС в обмен на поднятие налогов. После разговоров о переговорах с Международным валютным фондом и требованиями ЕС затронули вопрос конкурентоспособности украинской экономики, которая проигрывает Западу из-за, например, высоких тарифов на свет для бизнеса. Именно тогда прозвучало заявление, что предприниматели платят за электроснабжение 5,5 грн/кВт-ч, и начался спор, что на самом деле тариф в три раза больше — 17-21 грн/кВт-ч. Чтобы выяснить, как все на самом деле, нардепы позвонили знакомому руководителю компании, который сообщил реальную цену, о которой не все знали.

Папиев сравнил цены на электроэнергию, сжиженный газ и бензин в Европе и в Украине и заявил, что они для украинцев "самые высокие в Европе". По его словам, предприниматели платят за свет 17-21 грн/кВт-час. После этого Роман Горбенко взял в руки телефон и зачитал цену по тарифу "24 часа вперед" 5,50 грн/кВт-ч. Также уточнялось, что цены для предпринимателей действительно выросли из-за российских обстрелов, потому что было нужно покупать импортную электроэнергию за рубежом и восстанавливать сеть, но потом вернулись к предыдущей низкой цене.

"Это была одна из самых больших жалоб предприятий. Сейчас эта вся история стабилизировалась и электроэнергия пошла в своей цене для промышленных потребителей вниз", — сказал Кицак, а ведущий тем временем добавил, что в Европе средняя цена по промышленности на киловатт 50-60 центов, то есть 27 грн.

В ответ началась дискуссия, во время которой говорили, что предприниматели за слова о 5,5 грн могут "плевать в глаза и говорить, что это роса падает". Также добавили, что в Украине война, тарифы для населения замораживают, государство хотело бы увеличить базу налогообложения для наполнения бюджета, и поэтому, по мнению спикера, неуместно выполнять требование ЕС о повышении налогов и тарифов. Чтобы выяснить истинное положение вещей, Богдан Кицак позвонил знакомому предпринимателю: имя собеседника, название компании и сферу, в которой он работает, не озвучивали. Собеседник сказал, что он платит трейдерам 14 грн/кВт-ч, а вместе с НДС это уже 20 грн/кВт-ч. Далее дискуссия продолжилась: Папиев заявил, что если будет у кого-то цена по 7 грн, то к нему "очередь выстроится", но этого на самом деле нет и это выдумки.

Отметим, Фокус писал о росте тариф на свет для предпринимателей, который может произойти летом 2026 года. В мае состоялось заседание национального регулятора НКРЭКУ, на котором поддержали проект постановления об изменении цены передачи электроэнергии. Речь идет о росте на 20% с 1 июля 2026 года, указано в проекте.

