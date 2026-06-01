5,5 чи 17 грн за кіловат: нардепи посперечались в ефірі через тариф на світло в Україні (відео)

Народні депутати Михайло Папієв та Руслан Горбенко не могли дійти згоди щодо поточного тарифу на світло для бізнесу, і тому довелось у прямому ефірі телефонувати реальному підприємцю. Підприємець пояснив, яку справжню ціну платить трейдерам: сума виявилась у 3-4 рази вищою, ніж заявляв один зі спікерів.

Четверо парламентарів, Михайло Папієв, Руслан Горбенко, Богдан Кицак та Василь Мокан, в ефірі YouTube-каналу "Суперпозиція" обговорювали поточну ситуацію в Україні під час війни та після отримання кредиту ЄС в обмін на підняття податків. Після розмов про переговори з Міжнародним валютним фондом та вимогами ЄС зачепили питання конкурентоспроможності української економіки, яка програє Заходу через, наприклад, високі тарифи на світло для бізнесу. Саме тоді пролунала заява, що підприємці платять за електропостачання 5,5 грн/кВт-год, і почалась суперечка, що насправді тариф утричі більший — 17-21 грн/кВт-год. Щоб з'ясувати, як усе насправді, нардепи зателефонували знайомому керівнику компанії, який повідомив реальну ціну, про яку не усі знали.

Тарифи на світло — деталі суперечки Папієва та Горбенка див. з 44:33

Папієв порівняв ціни на електроенергію, скраплений газ та бензин у Європі та в Україні й заявив, що вони для українців "найвищі в Європі". З його слів, підприємці платять за світло 17-21 грн/кВт-год. Після цього Роман Горбенко взяв до рук телефон та зачитав ціну по тарифу "24 години наперед" 5,50 грн/кВт-год. Також уточнювалось, що ціни для підприємців справді зросли через російські обстріли, бо було потрібно купувати імпортну електроенергію за кордоном та відновлювати мережу, але потім повернулись до попередньої нижчої ціни.

"Це була одна з найбільших скарг підприємств. Зараз ця вся історія стабілізувалася й електроенергія пішла у своїй ціні для промислових споживачів вниз", — сказав Кицак, а ведучий тим часом додав, що у Європі середня ціна по промисловості на кіловат 50-60 центів, тобто 27 грн.

У відповідь почалась дискусія, під час якої говорили, що підприємці за слова про 5,5 грн можуть "плювати в очі й казати, що то роса падає". Також додали, що в Україні війна, тарифи для населення заморожують, держава хотіла б збільшити базу оподаткування для наповнення бюджету, і тому, на думку, спікера, недоречно виконувати вимогу ЄС про підняття податків та тарифів. Щоб з'ясувати справжній стан речей, Богдан Кицак зателефонував знайомому підприємцю: ім'я співрозмовника, назву компанії та сферу, у якій він працює, не озвучували. Співрозмовник сказав, що він платить трейдерам 14 грн/кВт-год, а разом з ПДВ це вже 20 грн/кВт-год. Далі дискусія продовжилась: Папієв заявив, що як буде у когось ціна по 7 грн, то до нього "черга вишикується", але цього насправді немає і це вигадки.

Тарифи на світло — деталі

Зазначимо, Фокус писав про зростання тариф на світло для підприємців, яке може статись влітку 2026 року. У травні відбулось засідання національного регулятора НКРЕКП, на якому підтримали проєкт постанови про зміну ціни передачі електроенергії. Ідеться про зростання на 20% з 1 липня 2026 року, вказано у проєкті.

