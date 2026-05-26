В Україні можуть підняти тариф на передачу електроенергії на 20%: кого зачепить

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила проєкт постанови про зростання тарифу на передачу електроенергії з 1 липня. Ідеться про зростання ціни на понад 20%, яке зачепить пересічних українців, але не прямо, а опосередковано.

26 травня відбулось засідання НКРЕКП, на якому обговорили 54 питання щодо енергетичного ринку, і серед них — два проєкти, які дотичні про зростання тарифів, вказано на порталі установи-регулятора. Ідеться про проєкт рішення про зміни у постанову №2009 та №2010 від 5 грудня 2025 року. Проєкти прийняті, й попереду — громадське обговорення та остаточне затвердження.

У документах регулятора ідеться про серію змін тарифів:

на передачу електроенергії стане 903,53 грн за МВт·год (без ПДВ), зростання на 21,6%;

для підприємств "зеленої" металургії — 535,97 грн за МВт·год (без ПДВ), зростання на 42%;

диспетчерське обслуговування — 118,64 грн за МВт·год (без ПДВ), зростання на 7,8%.

Тарифи на електроенергію — проєкт рішення НКРЕКП Фото: Скриншот

На порталі НКРЕКП опублікували проєкт постанови про зростання тарифів на передачу електроенергії: в останньому абзаці уточнюється, що зміни стануть чинними з 1 липня (якщо їх затвердять без змін)

Тарифи на електроенергію — деталі

Зауважмо, що зміна тарифу на електроенергію стосується оптових користувачів, тобто — підприємців. Тим часом тариф для побутових споживачів зафіксований мінімум до 31 жовтня 2026 року: потім буде нове рішення НКРЕКП. Фокус зібрав оцінки експертів енергетичного ринку щодо попередніх змін для бізнесу, які щойно почали діяти (з 1 травня 2026 року). Ішлося про підвищення так званих прайс-кепів — граничних цін для підприємців. З одного боку, таке рішення допомогло бізнесу купувати електрику за кордоном за ринковими цінами (це допомагає під час відключень), а з іншого — зростають ціни на споживчі товари для пересічних громадян.

Зазначимо, медіа писали про можливі зміни тарифу на електроенергію. Одне з останніх рішень уряду — це постанова №632. На сьогодні українці платять за світло 4,32 грн за кВт·год.

Раніше Фокус писав про зміни тарифів на комунальні послуги, які почали діяти з 1 травня 2026 року. З'ясувалось, що для деяких українців припинили діяти пільгові тарифи на світло, але водночас, продовжили діяти двозонні лічильники, коли нічні витрати коштують удвічі менше, ніж вдень. Оплата за газ залишилась без змін і залежить від рішень відповідних регіональних постачальників. Аналогічні ситуація з платою за воду: найвища — у Дрогобичі (28,62 грн за куб. м) та Самарі (56,89 грн), найнижча — у Луцьку (12,20 грн).

