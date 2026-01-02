Тарифи на світло: скільки платитимуть українці за електроенергію з 1 січня 2026-го

У 2026-му році тарифи на електроенергію для українців залишаться незмінними. Мешканці платитимуть за кожен кВт*год 4,32 грн.

Цей тариф на світло є єдиним фіксованим і не залежить від кількості споживань. Про це йдеться у постанові уряду №632.

Цей тариф на світло діє для:

населення та колективних побутових споживачів без електроопалення;

населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 червня по 30 вересня;

гуртожитків та інших, які мають право на споживання за цінами для побутових споживачів.

Водночас люди, які використовують електроенергію задля опалення приміщення, мають інший підхід до ціноутворення:

ціна на обсяг споживання до 2000 кВт*год включно – 2,64 грн за кВт*год;

ціна на обсяг споживання понад 2000 кВт*год – 4,32 грн за кВт*год.

Власники двозонних лічильників продовжуватимуть сплачувати вдвічі менше за електроенергію, спожиту з 23:00 до 7:00.

Натомість прогноз Міністерства економіки на 2026-2028 роки передбачає, що ціни на електроенергію для побутових споживачів (з грудня по грудень відповідних років) щорічно зростатимуть на 15% (плюс-мінус 5%).

Нагадаємо, що згідно з нормативами споживання, сім'я з трьох осіб використовує близько 65 кВт*год на місяць. За чинного тарифу це обійдеться в 712,8 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що "Укренерго" пропонує підняти тарифи на передачу електроенергії 2026 року, що може позначитися на роботі української промисловості. Оператор системи передачі пропонує встановити тариф на рівні 823,77 грн за мегават-годину, що на 20% перевищує показник поточного року.

Також повідомлялося, що ціни на газ, опалення та електроенергію для населення не зміняться щонайменше до кінця квітня 2026 року.