Тарифы на свет: сколько будут платить украинцы за электроэнергию с 1 января 2026-го

В 2026-м году тарифы на электроэнергию для украинцев останутся неизменными. Жители будут платить за каждый кВт*час 4,32 грн.

Этот тариф на свет является единственным фиксированным и не зависит от количества потребления. Об этом говорится в постановлении правительства №632.

Этот тариф на свет действует для:

населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

общежитий и других, которые имеют право на потребление по ценам для бытовых потребителей.

В то же время люди, которые используют электроэнергию для отопления помещения, имеют другой подход к ценообразованию:

цена на объем потребления до 2000 кВт*ч включительно — 2,64 грн за кВт*ч;

цена на объем потребления свыше 2000 кВт*ч — 4,32 грн за кВт*ч.

Відео дня

Владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00.

Зато прогноз Министерства экономики на 2026-2028 годы предусматривает, что цены на электроэнергию для бытовых потребителей (с декабря по декабрь соответствующих лет) ежегодно будут расти на 15% (плюс-минус 5%).

Напомним, что согласно нормативам потребления, семья из трех человек использует около 65 кВт*ч в месяц. По действующему тарифу это обойдется в 712,8 грн.

Ранее Фокус сообщал, что "Укрэнерго"предлагает поднять тарифы на передачу электроэнергии в 2026 году, что может сказаться на работе украинской промышленности. Оператор системы передачи предлагает установить тариф на уровне 823,77 грн за мегаватт-час, что на 20% превышает показатель текущего года.

Также сообщалось, что цены на газ, отопление и электроэнергию для населения не изменятся как минимум до конца апреля 2026 года.