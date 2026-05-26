В Украине могут поднять тариф на передачу электроэнергии на 20%: кого заденет

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила проект постановления о росте тарифа на передачу электроэнергии с 1 июля. Речь идет о росте цены более чем на 20%, который затронет рядовых украинцев, но не прямо, а опосредованно.

26 мая состоялось заседание НКРЭКУ, на котором обсудили 54 вопроса относительно энергетического рынка, и среди них — два проекта, касающихся роста тарифов, указано на портале учреждения-регулятора. Речь идет о проекте решения об изменениях в постановление №2009 и №2010 от 5 декабря 2025 года. Проекты приняты, и впереди — общественное обсуждение и окончательное утверждение.

В документах регулятора говорится о серии изменений тарифов:

на передачу электроэнергии станет 903,53 грн за МВт-ч (без НДС), рост на 21,6%;

для предприятий "зеленой" металлургии — 535,97 грн за МВт-ч (без НДС), рост на 42%;

диспетчерское обслуживание — 118,64 грн за МВт-ч (без НДС), рост на 7,8%.

Тарифы на электроэнергию — проект решения НКРЭКУ

На портале НКРЭКУ опубликовали проект постановления о росте тарифов на передачу электроэнергии: в последнем абзаце уточняется, что изменения вступят в силу с 1 июля (если их утвердят без изменений)

Тарифы на электроэнергию — детали

Заметим, что изменение тарифа на электроэнергию касается оптовых пользователей, то есть — предпринимателей. Между тем тариф для бытовых потребителей зафиксирован минимум до 31 октября 2026 года: потом будет новое решение НКРЭКУ. Фокус собрал оценки экспертов энергетического рынка относительно предыдущих изменений для бизнеса, которые только начали действовать (с 1 мая 2026 года). Речь шла о повышении так называемых прайс-кепов — предельных цен для предпринимателей. С одной стороны, такое решение помогло бизнесу покупать электричество за рубежом по рыночным ценам (это помогает во время отключений), а с другой — растут цены на потребительские товары.

Отметим, медиа писали о возможных изменениях тарифа на электроэнергию. Одно из последних решений правительства — это постановление №632. На сегодня украинцы платят за свет 4,32 грн за кВт-ч.

Ранее Фокус писал об изменениях тарифов на коммунальные услуги, которые начали действовать с 1 мая 2026 года. Выяснилось, что для некоторых украинцев прекратили действовать льготные тарифы на свет, но в то же время, продолжили действовать двухзонные счетчики, когда ночные расходы стоят вдвое меньше, чем днем. Оплата за газ осталась без изменений и зависит от решений соответствующих региональных поставщиков. Аналогичная ситуация с платой за воду: самая высокая — в Дрогобыче (28,62 грн за куб. м) и Самаре (56,89 грн), самая низкая — в Луцке (12,20 грн).

