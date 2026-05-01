С 1 мая в Украине выросли предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Для бытовых потребителей тариф на свет пока не изменится, но, по словам экспертов, последствия решения НКРЭКУ украинцы все же почувствуют.

Предельные цены на электроэнергию в Украине были пересмотрены Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Формально эти изменения не касаются платежек бытовых потребителей, ведь речь идет о рынках, где электроэнергию закупает бизнес. В то же время любой рост расходов для предприятий в конечном итоге сказывается на стоимости товаров и услуг для конечных потребителей. Фокус вместе с экспертами разобрался, стоит ли украинцам ожидать новой волны подорожания.

Что изменится с 1 мая на рынке электроэнергии

По решению НКРЭКУ, с 1 мая меняются так называемые прайс-кэпы — предельные цены на рынке электроэнергии, по которым электроэнергию покупает бизнес. Это будет касаться трех направлений:

на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке (ВСР) максимальная цена вырастет до 15 000 грн/МВт-ч, тогда как минимальная составит 10 грн/МВт-ч;

на балансирующем рынке верхний предел повысят до 17 000 грн/МВт-ч, а минимальная цена останется — 0,01 грн/МВт-ч.

Управляющий партнер АО EvrikaLaw, председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников в комментарии Фокусу рассказал, что государство таким решением не устанавливает новую фиксированную цену для бизнеса, а лишь позволяет рынку торговать в широком ценовом коридоре.

Рост цен на электроэнергию может уничтожить Украину, — экономист

"Юридически государство не устанавливает фиксированную цену, а лишь поднимает "потолок", до которого могут расти цены во время торгов. Это вынужденное решение в условиях военного положения и дефицита генерации из-за обстрелов. Предыдущие, более низкие прайс-кэпы делали коммерческий импорт электроэнергии из ЕС убыточным, из-за чего энергосистема сталкивалась с нехваткой мощности", — пояснил эксперт.

По его словам, повышение предельных цен должно дать предприятиям возможность легально покупать более дорогую импортную электроэнергию. Это, в свою очередь, может уменьшить риски аварийных и плановых отключений.

Повышение предельных цен на электроэнергию произошло вследствие дефицита генерации из-за обстрелов Фото: ДТЭК

Адвокат Валерий Шаповал добавил, что реальная цена будет зависеть от спроса, предложения и ситуации в энергосистеме.

"Отмена почасовой дифференциации прайс-кепов должна выровнять ценовые ограничения в течение суток. Однако, это не означает, что ночные цены автоматически вырастут до максимального уровня, но повышает вероятность их увеличения в случае дефицита", — рассказал специалист в комментарии Фокусу.

В Украине прайс-кэпы помогают государству сдерживать цены на электроэнергию, а не только выполняют роль технической границы для рынка, как во многих странах ЕС

Повышение потолка цен на электроэнергию — повлияет ли это на стоимость продукции для потребителей

Несмотря на то, что тариф на свет для населения напрямую не меняется, повышение предельных цен на электроэнергию для бизнеса все равно может ощутить каждый украинец.

"Да, решение НКРЭКУ неизбежно приведет к росту цен на товары и услуги", — рассказал Андрей Шабельников.

Он пояснил, что электроэнергия является ключевой статьей расходов для большинства видов бизнеса. Особенно это касается пищевой промышленности, металлургии, ритейла с холодильным оборудованием, сельского хозяйства и тому подобное. Увеличение тарифов для небытовых потребителей автоматически закладывается в себестоимость производства.

Повышение предельных цен на электроэнергию для бизнеса может привести к перекладыванию дополнительных расходов на конечных потребителей

"Бизнес не сможет долго покрывать разницу из собственных доходов, поэтому рост расходов на энергоресурсы пропорционально отразится на ценниках в магазинах. Прежде всего это будет касаться товаров повседневного спроса, хлебобулочных изделий, молочной продукции и т.д.", — добавил эксперт.

Молочные продукты могут подорожать из-за повышения предельных цен на свет для бизнеса Фото: Freepik

По словам Валерия Шаповала, для таких предприятий подорожание электроэнергии может привести к росту цен примерно на 3-7%, в зависимости от ситуации на рынке.

"Холодильное оборудование на складах и в супермаркетах работает круглосуточно, поэтому изменения цен на электроэнергию почувствуют и ритейлеры. Если ночная электроэнергия станет дороже, это увеличит расходы магазинов в ночные часы. Часть этих расходов бизнес может заложить в цены на продукты, которые требуют постоянного охлаждения.

Гречка по 75 грн: грозит ли Украине дефицит популярной крупы

Для небольших офисов или кафе влияние будет менее ощутимым, но из-за общего роста расходов цены могут повышаться постепенно, без резких скачков", — отметил адвокат, добавив, что резкого скачка цен может не быть.

Почему решение НКРЭКУ это эффект "меньшего зла"

Андрей Шабельников рассказал, что решение о повышении предельных цен на электроэнергию неприятное, но оно вынужденное. Поскольку альтернатива для бизнеса может быть дороже.

Выдержит ли система: Украина критически зависит от атомной энергии, — Reuters

"Если не повышать прайс-кэпы и не стимулировать импорт, бизнес столкнется с отключениями. Работа на дизельных или бензиновых генераторах обходится предприятиям в 2-3 раза дороже, чем даже импортная электроэнергия. Кроме того, простои линий, порча продукции в холодильниках и срыв контрактов привели бы к еще более стремительному скачку цен и дефициту товаров", — пояснил он.

С юридической точки зрения, государство ослабляет ценовые ограничения, чтобы рынок мог быстрее реагировать на дефицит электроэнергии и покрывать его за счет импорта. Это должно помочь сбалансировать спрос и предложение и уменьшить риск отключений для предприятий.

Если не повышать прайс-кэпы и не стимулировать импорт, бизнес столкнется с отключениями. Работа на дизельных или бензиновых генераторах обходится предприятиям в 2-3 раза дороже, чем даже импортная электроэнергия

Для населения это имеет косвенный эффект. Тариф на свет в платежках от этого решения напрямую не изменится, однако более дорогая электроэнергия для бизнеса постепенно может перейти в стоимость товаров и услуг.

"Для обычных потребителей это будет означать скрытую инфляцию — тарифы на свет в платежках населения непосредственно от этого решения не изменятся, однако за более дорогую электроэнергию для бизнеса украинцы заплатят через более высокую стоимость товаров и услуг на полках магазинов. Но это единственная действенная возможность сохранить энергосистему и экономику в рабочем состоянии", — добавил Андрей Шабельников.

Для населения повышение предельных цен на электроэнергию для бизнеса может обернуться скрытой инфляцией

Цена на электроэнергию 2026 — какой тариф на свет для населения

Для бытовых потребителей тариф на свет 2026 года остается без изменений. Кабинет Министров продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт-ч — до 31 октября 2026 года.

До 31 октября 2026 года тариф на свет для населения составит 4,32 грн за кВт-ч

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что для домохозяйств с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля сохраняется льготная цена — 2,64 грн за кВт-ч при условии потребления до 2 000 кВт-ч в месяц. Если объем превышает лимит применяется тариф 4,32 грн за кВт-ч.

Ранее Фокус писал, что в Украине после 30 апреля завершается действие льготных условий оплаты электроэнергии для населения.