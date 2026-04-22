Выдержит ли система: Украина критически зависит от атомной энергии, — Reuters

После начала полномасштабной войны Украина резко увеличила зависимость от атомной энергетики, которая сейчас обеспечивает до 80% внутреннего потребления электроэнергии. Массированные удары России по тепловой и гидроэнергетике заставили страну сделать ставку именно на атомные станции, несмотря на рост рисков для всей системы.

С момента вторжения России в 2022 году атомная энергетика стала основой энергетической системы Украины, сообщило информационное агентство Reuters 22 апреля. После неоднократных авиаударов по тепловым электростанциям именно атомные станции начали обеспечивать базовый спрос Украины.

В начале войны в Украине работали четыре атомные электростанции с в общей сложности 15 энергоблоками. Но крупнейшая из них — Запорожская атомная станция, которая является крупнейшей в Европе, — была оккупирована в 2022 году и закрыта через несколько месяцев. Государственная атомная компания "Энергоатом" утверждает, что даже до войны атомная энергетика составляла более половины производства электроэнергии в Украине.

По словам компании, во время войны ее доля выросла примерно до 70% от общего объема производства — не в результате расширения ядерного сектора, а из-за разрушения других генерирующих мощностей. Ядерная энергетика покрывает до 80% местного потребления.

"Большие потери тепловой генерации из-за обстрелов, дефицита топлива и разрушения инфраструктуры означали, что атомные электростанции стали главным стабилизирующим фактором", — говорится в письменном комментарии "Энергоатома" агентству Reuters.

До 2022 года тепловая генерация покрывала значительную долю баланса энергогенерации, — до 35% спроса, — прежде чем ее вклад резко упал. Между тем значение ядерной энергетики возросло. Аналитический центр DiXi Group также утверждает, что ядерная генерация сегодня важнее для Украины, чем в начале 2022 года.

Согласно данным, приведенным DiXi Group, российские атаки повредили все основные тепловые и гидроэлектростанции Украины. В 2024 году было повреждено или уничтожено около 10 гигаватт генерирующих мощностей, что составляет более половины от общего потребления, которое составляет около 18 гигаватт.

"Вот почему в условиях военного времени атомная генерация несет основную базовую нагрузку системы", — сказал Reuters Михаил Бабийчук, генеральный менеджер по безопасности и устойчивому развитию DiXi Group.

Рост доли атомной генерации также означает большую зависимость от ее бесперебойной работы.

"Стратегический вывод уже очевиден: чем выше доля атомной генерации в удовлетворении спроса, тем выше цена любого сбоя в атомно-сетевом контуре для всего государства", — сказал Бабийчук.

Уязвимость заключается не только в самих атомных электростанциях, но и в инфраструктуре сети, через которую они передают электроэнергию.

DiXi Group заявила, что российские атаки повредили подстанции, критически важные для ядерной безопасности, а также повлияли на способность двух украинских АЭС, Южно-Украинской и Хмельницкой, работать на полную мощность.

В то же время, война также привела к важным структурным изменениям. После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина ввела в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива, избавившись от зависимости от России.

