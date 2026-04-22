Чи витримає система: Україна критично залежить від атомної енергії, — Reuters

Після початку повномасштабної війни Україна різко збільшила залежність від атомної енергетики, яка нині забезпечує до 80% внутрішнього споживання електроенергії. Масовані удари Росії по тепловій та гідроенергетиці змусили країну зробити ставку саме на атомні станції, попри зростання ризиків для всієї системи.

З моменту вторгнення Росії у 2022 році атомна енергетика стала основою енергетичної системи України, повідомило інформаційне агентство Reuters 22 квітня. Після неодноразових авіаударів по теплових електростанціях саме атомні станції почали забезпечувати базовий попит України.

На початку війни в Україні працювали чотири атомні електростанції із загалом 15 енергоблоками. Але найбільша з них, — Запорізька атомна станція, яка є найбільшою в Європі, — була окупована у 2022 році та закрита через кілька місяців. Державна атомна компанія "Енергоатом" стверджує, що навіть до війни атомна енергетика становила понад половину виробництва електроенергії в Україні.

За словами компанії, під час війни її частка зросла приблизно до 70% від загального обсягу виробництва — не в результаті розширення ядерного сектору, а через руйнування інших генеруючих потужностей. Ядерна енергетика покриває до 80% місцевого споживання.

"Великі втрати теплової генерації через обстріли, дефіцит палива та руйнування інфраструктури означали, що атомні електростанції стали головним стабілізуючим фактором", – йдеться у письмовому коментарі "Енергоатома" агентству Reuters.

До 2022 року теплова генерація покривала значну частку балансу енергогенерації, — до ​35% попиту, — перш ніж її внесок різко впав. Тим часом значення ядерної енергетики зросло. Аналітичний центр DiXi Group також стверджує, що ядерна генерація сьогодні є важливішою для України, ніж на початку 2022 року.

Згідно з даними, наведеними DiXi Group, російські атаки пошкодили всі основні теплові та гідроелектростанції України. У 2024 році було пошкоджено або знищено близько 10 гігават генеруючих потужностей, що становить понад половину від загального споживання, яке становить близько 18 гігават.

"Ось чому в умовах воєнного часу атомна генерація несе основне базове навантаження системи", — сказав Reuters Михайло Бабійчук, генеральний менеджер з безпеки та сталого розвитку DiXi Group.

Зростання частки атомної генерації також означає більшу залежність від її безперебійної роботи.

"Стратегічний висновок вже очевидний: чим вища частка атомної генерації у задоволенні попиту, тим вища ціна будь-якого збою в атомно-мережевому контурі для всієї держави", — сказав Бабійчук.

Вразливість полягає не лише в самих атомних електростанціях, а й в інфраструктурі мережі, через яку вони передають електроенергію.

DiXi Group заявила, що російські атаки пошкодили підстанції, критично важливі для ядерної безпеки, а також вплинули на здатність двох українських АЕС, Південно-Української та Хмельницької, працювати на повну потужність.

Водночас, війна також призвела до важливих структурних змін. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна ввела в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива, позбувшись залежності від Росії.

