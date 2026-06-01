Реестр убытков расширили: кто теперь сможет претендовать на компенсацию

Правительство расширило перечень категорий для подачи заявлений в международный Реестр убытков через "Дію". После технического внедрения украинцы, бизнес и государственные органы смогут фиксировать последствия российской агрессии еще по 14 новым категориям.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Кабинет Министров принял постановление, которое позволяет запустить весь перечень категорий, предусмотренных международным Реестром убытков для подачи заявлений о репарациях за ущерб, нанесенный агрессией РФ против Украины.

После технического внедрения новых сервисов граждане смогут подавать заявления о потере доступа к медицинской помощи и образованию. Также станет доступной фиксация других экономических потерь и случаев нарушения прав человека, гуманитарного права или законов и обычаев войны.

Для органов государственной власти, местного самоуправления и государственных учреждений расширят перечень убытков, которые можно будет документировать. В частности, речь идет об экологическом ущербе, незаконном присвоении природных ресурсов, расходах на разминирование территорий, повреждении объектов культурного наследия, гуманитарных расходах на поддержку населения и других имущественных потерях.

Новые возможности появятся и для бизнеса. Предприниматели смогут регистрировать повреждения или уничтожение объектов культурной ценности, подавать данные о расходах на релокацию и эвакуацию работников, а также заявлять о гуманитарных и других экономических потерях.

"Как только появится техническая возможность, бизнес, государство и граждане смогут подавать заявления через портал "Дія" еще по 14 новым категориям. Все, чтобы зафиксировать последствия войны и заставить Россию заплатить за каждое преступление", — сообщили в Минцифры.

В министерстве отметили, что новые категории будут появляться в "Дії" постепенно после их технического внедрения. О запуске каждой новой услуги будут сообщать отдельно.

