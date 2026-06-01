Реєстр збитків розширили: хто тепер зможе претендувати на компенсацію

Уряд розширив перелік категорій для подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через "Дію". Після технічного впровадження українці, бізнес і державні органи зможуть фіксувати наслідки російської агресії ще за 14 новими категоріями.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє запустити весь перелік категорій, передбачених міжнародним Реєстром збитків для подання заяв про репарації за шкоду, завдану агресією РФ проти України.

Після технічного впровадження нових сервісів громадяни зможуть подавати заяви про втрату доступу до медичної допомоги та освіти. Також стане доступною фіксація інших економічних втрат і випадків порушення прав людини, гуманітарного права або законів і звичаїв війни.

Для органів державної влади, місцевого самоврядування та державних установ розширять перелік збитків, які можна буде документувати. Зокрема, йдеться про екологічну шкоду, незаконне привласнення природних ресурсів, витрати на розмінування територій, пошкодження об’єктів культурної спадщини, гуманітарні витрати на підтримку населення та інші майнові втрати.

Відео дня

Нові можливості з’являться і для бізнесу. Підприємці зможуть реєструвати пошкодження або знищення об’єктів культурної цінності, подавати дані про витрати на релокацію та евакуацію працівників, а також заявляти про гуманітарні та інші економічні втрати.

“Щойно з’явиться технічна можливість, бізнес, держава та громадяни зможуть подавати заяви через портал "Дія" ще за 14 новими категоріями. Усе, щоб зафіксувати наслідки війни та змусити Росію заплатити за кожен злочин”, — повідомили у Мінцифри.

У міністерстві наголосили, що нові категорії з’являтимуться в "Дії" поступово після їхнього технічного впровадження. Про запуск кожної нової послуги повідомлятимуть окремо.

Нагадаємо, страхування житла під час війни набуває популярності серед українців. Поліси можуть покривати не лише побутові ризики, а й наслідки обстрілів, зокрема пошкодження від уламків, вибухової хвилі чи пожеж після атак.

Раніше Фокус писав, що Львів, Житомир, Миколаїв, Кременчук і Кропивницький увійшли до переліку перших міст, де планують реалізувати пілотний проєкт із будівництва соціального житла.