В Украине стремительно дешевеют молодые овощи: что упало в цене больше всего

С прошлой недели в Украине начали снижать оптовые цены на овощи. Больше всего подешевел зеленый горошек, в частности, с 350-400 до 150-200 гривен за килограмм. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также в Украине начали дешеветь огурцы — с 68-100 до 40-62 грн/кг. Зато помидоры дешевеют несколько меньше — со 130-220 до 100-155 грн/кг.

Кроме того, активно дешевеют молодые овощи из борщевого набора. В частности, красную свеклу продают по 25-35 грн/кг против 38-43 грн/кг неделей ранее, белокочанную капусту — по 15-18 грн/кг вместо 18-22 грн/кг. Также диапазон цен на молодой картофель также демонстрирует снижение цен — с 47-100 до 50-90 грн/кг.

Зато овощи для борща из прошлогоднего урожая не изменились в цене, кроме моркови, которая немного подорожала — с 20-26 до 20-28 грн/кг. Цены на картофель из прошлого урожая так же находятся в пределах 8-12 грн/кг, как и неделю назад.

Из фруктов и ягод подешевела клубника, которую сейчас продают по 100-200 грн/кг вместо 130-220 грн/кг. А также существенно упали в цене абрикосы — с 130-255 до 100-150 грн/кг. Черешня также немного подешевела — с 150-280 до 200-250 грн/кг.

Напомним, что аномально холодный апрель в Украине нанес наибольший удар по фруктово-ягодной группе. Под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника, а часть урожая этих культур была потеряна.

Эксперт отметил, что из-за потери части урожая абрикосы и персики могут стать дефицитными. При этом цены на эти фрукты в значительной степени будут зависеть от объемов импорта.

Кроме того, в Украине пересмотрели цены на продукты питания. По информации Госстата, за месяц они повысились на 1,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8,6%. Ощутимее всего выросла стоимость хлеба и мучных изделий, рыбы, сахара и подсолнечного масла. В то же время часть продуктов в апреле подешевела.