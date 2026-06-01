В Україні стрімко дешевшають молоді овочі: що впало в ціні найбільше

З минулого тижня в Україні почали знижувати гуртові ціни на овочі. Найбільше здешевшав зелений горошок, зокрема, з 350-400 до 150-200 гривень за кілограм. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також в Україні почали дешевшати огірки – з 68-100 до 40-62 грн/кг. Натомість помідори дешевшають дещо менше – зі 130-220 до 100-155 грн/кг.

Крім того, активно дешевшають молоді овочі з борщового набору. Зокрема, червоний буряк продають по 25-35 грн/кг проти 38-43 грн/кг тижнем раніше, білокачанну капусту – по 15-18 грн/кг замість 18-22 грн/кг. Також діапазон цін на молоду картоплю також демонструє знищення цін – з 47-100 до 50-90 грн/кг.

Натомість овочі з для борщу з минулорічного врожаю не змінилися у ціні, крім моркви, що трохи здорожчала – з 20-26 до 20-28 грн/кг. Ціни на картоплю з минулого врожаю так само знаходяться у межах 8-12 грн/кг, як і тиждень тому.

З фруктів та ягід подешевшала полуниця, яку зараз продають по 100-200 грн/кг замість 130-220 грн/кг. А також суттєво впали в ціні абрикоси – з 130-255 до 100-150 грн/кг. Черешня також трохи здешевшала — з 150-280 до 200-250 грн/кг.

Нагадаємо, що аномально холодний квітень в Україні завдав найбільшого удару по фруктово-ягідній групі. Під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця, а частина врожаю цих культур була втрачена.

Експерт зазначив, що через втрату частини врожаю абрикоси та персики можуть стати дефіцитними. При цьому ціни на ці фрукти значною мірою залежатимуть від обсягів імпорту.

Крім того, в Україні переглянули ціни на продукти харчування. За інформацією Держстату, за місяць вони підвищилися на 1,4%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року — на 8,6%. Найвідчутніше зросла вартість хліба та борошняних виробів, риби, цукру й соняшникової олії. Водночас частина продуктів у квітні подешевшала.