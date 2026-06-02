Не только свет: энергоэксперт предупредил киевлян о возможных проблемах с водой после атак РФ

Россия может пытаться наносить удары по системе водоснабжения Киева, поэтому жителям столицы стоит заранее подготовить запас питьевой и технической воды минимум на несколько дней.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Киев24".

По его словам, российские войска уже пытались поражать объекты, которые обеспечивают Киев питьевой водой, в частности насосные станции.

"Здесь надо готовиться, надо иметь определенные запасы воды, технической воды и надо иметь запасы питьевой воды, то есть 2 литра питьевой воды в сутки и технической до 5 литров", — сказал Игнатьев.

Он отметил, что восстановление водоснабжения в случае повреждений может длиться до трех суток. По словам эксперта, именно на такой период стоит рассчитывать минимальный запас воды дома.

"Если ты готов, то значит ты и защищен от всяких других проблем. Поэтому надо об этом думать, иметь эти запасы", — подчеркнул Игнатьев.

Эксперт добавил, что подготовка запасов воды должна стать такой же привычной практикой, как использование павербанков и резервных источников питания во время возможных перебоев после российских атак.

В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Сумах. В столице повреждены жилые дома, вспыхнули пожары и зафиксированы перебои с электроснабжением в нескольких районах.

