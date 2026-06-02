Не лише світло: енергоексперт попередив киян про можливі проблеми з водою після атак РФ

Росія може намагатися завдавати ударів по системі водопостачання Києва, тому жителям столиці варто заздалегідь підготувати запас питної та технічної води щонайменше на кілька днів.

Про це заявив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в ефірі “Київ24”.

За його словами, російські війська вже намагалися вражати об’єкти, які забезпечують Київ питною водою, зокрема насосні станції.

“Тут треба готуватися, треба мати певні запаси води, технічної води і треба мати запаси питної води, тобто 2 літра питної води на добу і технічної до 5 літрів”, — сказав Ігнатьєв.

Він зазначив, що відновлення водопостачання у разі пошкоджень може тривати до трьох діб. За словами експерта, саме на такий період варто розраховувати мінімальний запас води вдома.

“Якщо ти готовий, то значить ти і захищений від всяких інших проблем. Тому треба про це думати, мати ці запаси”, — наголосив Ігнатьєв.

Експерт додав, що підготовка запасів води має стати такою ж звичною практикою, як використання павербанків і резервних джерел живлення під час можливих перебоїв після російських атак.

У ніч на 2 червня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Сумах. У столиці пошкоджено житлові будинки, спалахнули пожежі та зафіксовано перебої з електропостачанням у кількох районах.

