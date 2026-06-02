Пенсионерам придется платить за проезд: кого коснутся новые правила

Украинским пенсионерам в июне придется оплачивать проезд, если они не будут иметь при себе документов, подтверждающих право на льготу. В отдельных случаях за отсутствие таких документов могут также оштрафовать.

Об этом говорится в материале "24 Канала" со ссылкой на постановление Кабинета Министров №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

Право на бесплатный проезд для пенсионеров действует не во всех видах транспорта. Льгота распространяется на трамваи, троллейбусы, автобусы и пригородные поезда. В то же время бесплатный проезд не предусмотрен в метро, такси, междугородних автобусах и междугородних поездах.

Относительно маршруток ситуация зависит от решений местных властей. Поэтому условия бесплатного проезда для пенсионеров могут отличаться в разных населенных пунктах.

Відео дня

Для подтверждения права на льготу пенсионер должен иметь при себе пенсионное удостоверение — бумажное или электронное. В городах, где работает электронная система учета пассажиров, этого недостаточно. Там также необходима специальная транспортная карта, в частности "ЛеоКарт" во Львове или "Карточка киевлянина" в Киеве.

Если пенсионер не имеет необходимых документов, ему придется оплатить стоимость проезда. В некоторых случаях также может быть наложен штраф.

Напомним, в Киеве с 15 июля могут повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 гривен за поездку. По словам председателя бюджетной комиссии Киевсовета Андрея Витренко, новый тариф будет включать расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и оплату труда работников. Решение об изменении стоимости проезда еще не вступило в силу.

Ранее в "ПриватБанке" объяснили, что для большинства клиентов обслуживание карт остается бесплатным и новых тарифов банк не вводил. В то же время комиссия может начисляться за неактивные счета, если в течение года по карте не было никаких операций. Отдельные тарифы также действуют для владельцев премиальных пакетов обслуживания, однако их можно избежать при условии выполнения установленных банком требований по ежемесячным расходам.