Пенсіонерам доведеться платити за проїзд: кого торкнуться нові правила

Українським пенсіонерам у червні доведеться оплачувати проїзд, якщо вони не матимуть при собі документів, які підтверджують право на пільгу. В окремих випадках за відсутність таких документів можуть також оштрафувати.

Про це йдеться у матеріалі “24 Каналу” з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Право на безоплатний проїзд для пенсіонерів діє не в усіх видах транспорту. Пільга поширюється на трамваї, тролейбуси, автобуси та приміські поїзди. Водночас безкоштовний проїзд не передбачений у метро, таксі, міжміських автобусах і міжміських поїздах.

Щодо маршруток ситуація залежить від рішень місцевої влади. Тому умови безоплатного проїзду для пенсіонерів можуть відрізнятися в різних населених пунктах.

Для підтвердження права на пільгу пенсіонер повинен мати при собі пенсійне посвідчення — паперове або електронне. У містах, де працює електронна система обліку пасажирів, цього недостатньо. Там також необхідна спеціальна транспортна картка, зокрема "ЛеоКарт" у Львові або "Картка киянина" в Києві.

Якщо пенсіонер не має необхідних документів, йому доведеться сплатити вартість проїзду. У деяких випадках також може бути накладений штраф.

Нагадаємо, у Києві з 15 липня можуть підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку. За словами голови бюджетної комісії Київради Андрія Вітренка, новий тариф включатиме витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу та оплату праці працівників. Рішення про зміну вартості проїзду ще не набуло чинності.

