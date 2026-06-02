Цена на биткоин упала на рекордный уровень за почти два месяца: какова причина

Цена биткойна опустилась на рекордно низкий уровень за почти два месяца, впервые упав ниже 70 тысяч долларов. Другие криптовалюты тоже снизились, в частности Ether и Solana.

Наибольший уровень падения произошел во вторник 2 июня — биткоин упал на 3%. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Сейчас на рынке криптовалюта опустилась до уровня 69 500 долларов в 6:30 утра в Нью-Йорке.

Фьючерсы на акции США также снизились после более чем недели роста, поскольку отсутствие значительного прогресса в заключении мирного соглашения с Ираном сказалось на рискованных активах. Дональд Трамп пытается продвинуться к соглашению, однако непонимание в переговорах порождает нестабильность на рынке.

Старший рыночный аналитик XS.com Антонио Ди Джакомо отметил, что недавние обмены нападками усилили нежелание рисковать на мировых рынках.

По его словам, такие условия являются более выгодными для традиционных безопасных активов, тогда как криптовалюты сталкиваются с большим давлением продавцов.

"Подтвержденное дневное или недельное закрытие ниже $70 000 ознаменует скорее структурное смещение, чем главную реакцию", — сказал Шон Макналти, руководитель торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX.

