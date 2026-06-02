Ціна на біткойн впала на рекордний рівень за майже два місяці: яка причина

Ціна біткойна опустилася на рекордно низький рівень за майже два місяці, вперше впавши нижче за 70 тисяч доларів. Інші криптовалюти теж знизилися, зокрема Ether та Solana.

Найбільший рівень падіння стався у вівторок 2 червня — біткойн впав на 3%. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Наразі на ринку криптовалюта опустилася до рівня 69 500 доларів о 6:30 ранку в Нью-Йорку.

Ф'ючерси на акції США також знизилися після більш як тижня зростання, оскільки відсутність значного прогресу в укладенні мирної угоди з Іраном позначилася на ризикованих активах. Дональд Трамп намагається просунутися до угоди, однак нерозуміння у переговорах породжує нестабільність на ринку.

Старший ринковий аналітик XS.com Антоніо Ді Джакомо зазначив, що нещодавні обміни нападками посилили небажання ризикувати на світових ринках.

За його словами, такі умови є більш вигідними для традиційних безпечних активів, тоді як криптовалюти стикаються з більшим тиском продавців.

"Підтверджене денне або тижневе закриття нижче $70 000 ознаменує скоріше структурний зсув, ніж головну реакцію", — сказав Шон Макналті, керівник торгівлі деривативами в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні у FalconX.

