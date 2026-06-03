Мировые инвестиции, привязанные к доллару США, сокращаются. Состоятельные семьи отказываются от этой зависимости.

Самые богатые семьи мира сокращают долю долларов США в своих портфелях, поскольку геополитическая напряженность и растущий государственный долг приводят к более широкому переосмыслению портфельных рисков, говорится в отчете Швейцарского банковского холдинга UBS (UBSG.S), передает Reuters.

"Около двух третей семейных офисов, опрошенных швейцарским банком, ожидают ослабления доверия к доллару как резервной валюте в течение года, обнаружил UBS. Опрос проводился с января по конец марта, до того, как доллар начал опережать многие другие валюты", — сообщает агентство.

Подробности из отчета UBS Global Family Office Report 2026

По словам стратега UBS Максимилиана Кункеля, обесценивание доллара за год до проведения опроса побудило многие семейные офисы пересмотреть свои портфели, и почти половина из них пришла к выводу, что они чрезмерно подвержены влиянию американской валюты в различных классах активов.

Відео дня

"Планы по сокращению доли активов, номинированных в долларах, отражают более широкое переосмысление портфелей, ориентированных на США, как показало исследование UBS. Семейные офисы планируют добавить акции развивающихся рынков и инфраструктурные активы, одновременно сокращая долю недвижимости", — говорит аналитик.

Важно

Обменные пункты и банки обновили курсы: сколько стоит валюта в первый день лета

По его словам, состоятельные семьи мира сейчас как никогда стремятся к развитию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, в определенной степени, также в Западной Европе.

"Это в основном затрагивает семейные офисы за пределами США, но мы также видим признаки того, что очень ограниченная часть процесса дедолларизации исходит от семейных офисов США", — дополнил аналитика исполнительный директор UBS Бенджамин Кавалли.

Инвестиции в валюту Западной Европы рассматривают все больше Фото: Pexels

Почему богатые люди отказываются от доллара

По данным UBS, геополитические конфликты сейчас являются главной проблемой с большим отрывом, что побуждает семейные офисы сочетать изменения в распределении активов со стратегиями мультишоринга. Мультишоринг предполагает создание деятельности семейных офисов в разных юрисдикциях.

Как проводили исследование

UBS опросила 307 клиентов по всему миру. Средний чистый капитал участвующих семей составлял 2,7 млрд долларов.

Добавим, что в Украине 3 июня доллар обновил курс. Согласно данным НБУ, курс доллара США установлен на уровне 44,34 грн, евро — 51,66 грн, а польского злотого — 12,20 грн.