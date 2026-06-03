Світові інвестиції, прив'язані до долара США, скорочуються. Заможні сім'ї відмовляються від цієї залежності.

Найбагатші сім'ї світу скорочують частку доларів США у своїх портфелях, оскільки геополітична напруженість і щораз більший державний борг призводять до ширшого переосмислення портфельних ризиків, йдеться у звіті Швейцарського банківського холдингу UBS (UBSG.S), передає Reuters.

"Близько двох третин сімейних офісів, опитаних швейцарським банком, очікують ослаблення довіри до долара як резервної валюти протягом року, виявив UBS. Опитування проводилося із січня по кінець березня, до того, як долар почав випереджати багато інших валют", — повідомляє агентство.

Подробиці зі звіту UBS Global Family Office Report 2026

За словами стратега UBS Максиміліана Кункеля, знецінення долара за рік до проведення опитування спонукало багато сімейних офісів переглянути свої портфелі, і майже половина з них дійшла висновку, що вони надмірно схильні до впливу американської валюти в різних класах активів.

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"Плани зі скорочення частки активів, номінованих у доларах, відображають більш широке переосмислення портфелів, орієнтованих на США, як показало дослідження UBS. Сімейні офіси планують додати акції ринків, що розвиваються, та інфраструктурні активи, одночасно скорочуючи частку нерухомості", — говорить аналітик.

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За його словами, заможні сім'ї світу зараз як ніколи прагнуть розвитку в Азійсько-Тихоокеанському регіоні і, певною мірою, також у Західній Європі.

"Це переважно зачіпає сімейні офіси за межами США, але ми також бачимо ознаки того, що дуже обмежена частина процесу дедоларизації походить від сімейних офісів США", — доповнив аналітика виконавчий директор UBS Бенджамін Каваллі.

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Чому багаті люди відмовляються від долара

За даними UBS, геополітичні конфлікти наразі є головною проблемою з великим відривом, що спонукає сімейні офіси поєднувати зміни в розподілі активів зі стратегіями мультишорингу. Мультишоринг передбачає створення діяльності сімейних офісів у різних юрисдикціях.

Як проводили дослідження

UBS опитала 307 клієнтів по всьому світу. Середній чистий капітал сімей-учасниць становив 2,7 млрд доларів.

Додамо, що в Україні 3 червня долар оновив курс. Згідно з даними НБУ, курс долара США встановлено на рівні 44,34 грн, євро — 51,66 грн, а польського злотого — 12,20 грн.