Недвижимость на несовершеннолетнего без разрешения опеки: в Украине изменили правила

В Украине упростили процедуру оформления имущества на ребенка. Отныне для бесплатного приобретения несовершеннолетним квартиры или другого имущества не нужно получать разрешение органа опеки и попечительства.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Изменения предусмотрены Законом Украины №4824-IX, который вступил в силу 25 мая 2026 года. Закон упрощает порядок совершения сделок в интересах детей и расширяет их возможности по приобретению имущества.

В частности, разрешение органа опеки больше не требуется в случаях, когда ребенок безвозмездно получает имущество в собственность. Речь идет не только о квартирах и домах, но и об объектах незавершенного строительства, будущих объектах недвижимости, земельных участках, транспортных средствах и другом имуществе.

Как пояснили в Министерстве юстиции, ранее для оформления дарения недвижимости в пользу ребенка родителям или законным представителям необходимо было обращаться в органы опеки и попечительства за соответствующим разрешением. После вступления в силу нового закона произойдет отмена разрешения опеки.

Відео дня

В то же время новые правила касаются только приобретения имущества ребенком. В Судебной власти Украины отметили, что разрешение органа опеки и в дальнейшем остается обязательным для сделок по отчуждению имущества, которое уже принадлежит ребенку.

Изменения призваны упростить процедуру оформления права собственности на имущество для несовершеннолетних и уменьшить количество бюрократических процедур во время таких сделок.

Напомним, ранее стало известно, сколько лет нужно украинцам, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в разных городах страны. По данным аналитиков OLX, быстрее всего приобрести собственное жилье можно в прифронтовых городах. В частности, в Запорожье на квартиру можно накопить за два года, а в Херсоне и Николаеве — за три.

В то же время в марте 2026 года народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк объясняла, что подорожание жилья в Украине во время войны связано с дефицитом нового предложения на рынке. По ее словам, застройщики в основном завершают уже начатые жилые комплексы, тогда как новых проектов запускают мало, из-за чего спрос превышает предложение и цены продолжают расти.