Нерухомість на неповнолітнього без дозволу опіки: в Україні змінили правила

В Україні спростили процедуру оформлення майна на дитину. Відтепер для безоплатного набуття неповнолітнім квартири чи іншого майна не потрібно отримувати дозвіл органу опіки та піклування.

Про це повідомили в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Зміни передбачені Законом України №4824-IX, який набув чинності 25 травня 2026 року. Закон спрощує порядок вчинення правочинів в інтересах дітей та розширює їхні можливості щодо набуття майна.

Зокрема, дозвіл органу опіки більше не потрібен у випадках, коли дитина безоплатно отримує майно у власність. Йдеться не лише про квартири та будинки, а й про об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та інше майно.

Як пояснили в Міністерстві юстиції, раніше для оформлення дарування нерухомості на користь дитини батькам або законним представникам необхідно було звертатися до органів опіки та піклування за відповідним дозволом. Після набрання чинності новим законом відбудеться скасування дозволу опіки.

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Водночас нові правила стосуються лише набуття майна дитиною. У Судовій владі України наголосили, що дозвіл органу опіки й надалі залишається обов’язковим для правочинів щодо відчуження майна, яке вже належить дитині.

Зміни покликані спростити процедуру оформлення права власності на майно для неповнолітніх та зменшити кількість бюрократичних процедур під час таких правочинів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки років потрібно українцям, щоб накопичити на однокімнатну квартиру в різних містах країни. За даними аналітиків OLX, найшвидше придбати власне житло можна у прифронтових містах. Зокрема, у Запоріжжі на квартиру можна назбирати за два роки, а в Херсоні та Миколаєві — за три.

Водночас у березні 2026 року народна депутатка та очільниця парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк пояснювала, що подорожчання житла в Україні під час війни пов'язане з дефіцитом нової пропозиції на ринку. За її словами, забудовники переважно завершують уже розпочаті житлові комплекси, тоді як нових проєктів запускають мало, через що попит перевищує пропозицію і ціни продовжують зростати.