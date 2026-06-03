Новое давление на уклонистов: в Раде намекнули на более жесткую блокировку счетов

Запланированная реформа мобилизации может предусматривать усиление системы блокировки счетов военнообязанных. В то же время конкретный механизм таких изменений пока неизвестен.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская заявила, что власть действительно рассматривает направление блокировки счетов в рамках реформы.

"Все пользуются информационными, электронными и финансовыми услугами и операциями", — отметила она.

Сейчас законодательство уже позволяет арест счетов военнообязанных, которые не оплатили штраф от ТЦК. После открытия исполнительного производства счета должника могут быть заблокированы, хотя счета для социальных выплат аресту не подлежат.

Адвокат Екатерина Анищенко объяснила, что блокировка счетов является завершающим этапом процедуры.

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"Есть же функция оплатить штраф онлайн за 50% и работает она очень хорошо и все ею максимально пользуются", — сказала она.

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, в течение 2025 года было арестовано только 30 тысяч счетов, а за первые четыре месяца 2026 года — около 6 тысяч. В то же время, по данным Минобороны, в базе насчитывается около 2 миллионов потенциальных уклонистов.

Анищенко также отметила, что процедура часто останавливается из-за недостатка времени у ТЦК на подготовку документов или из-за ошибок в них. По ее словам, исполнительная служба иногда возвращает постановления из-за пропущенных сроков привлечения к ответственности или некорректных данных лица, а для установления счетов обязательно нужен идентификационный код.

Напомним, ранее в Верховной Раде сообщали о подготовке нового этапа реформы мобилизации. Среди идей, которые обсуждают парламентарии, — усиление ответственности для военнообязанных, которые получили повестку, но не явились в ТЦК, а также изменения в работе территориальных центров комплектования. По словам депутатов, первые предложения могут представить в ближайшие месяцы.

Недавно министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" представил концепцию масштабных изменений в армии. Она предусматривает обновление подходов к мобилизации и реформирование работы ТЦК. Как отмечал народный депутат Олег Дунда, одним из главных направлений должна стать технологическая модернизация войска, что со временем позволит сократить потребность в массовой мобилизации и перевести ТЦК на более цифровой и сервисный формат работы.