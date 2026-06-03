Новий тиск на ухилянтів: у Раді натякнули на жорсткіше блокування рахунків

Запланована реформа мобілізації може передбачати посилення системи блокування рахунків військовозобов’язаних. Водночас конкретний механізм таких змін наразі невідомий.

Про це йдеться у матеріалі видання “Телеграф”.

Членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Соломія Бобровська заявила, що влада дійсно розглядає напрямок блокування рахунків у межах реформи.

“Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями”, — зазначила вона.

Наразі законодавство вже дозволяє арешт рахунків військовозобов’язаних, які не сплатили штраф від ТЦК. Після відкриття виконавчого провадження рахунки боржника можуть бути заблоковані, хоча рахунки для соціальних виплат арешту не підлягають.

Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, що блокування рахунків є завершальним етапом процедури.

Відео дня

“Є ж функція сплатити штраф онлайн за 50% і працює вона дуже гарно і всі нею максимально користуються”, — сказала вона.

За словами народного депутата від партії “Слуга народу” Максима Бужанського, протягом 2025 року було заарештовано лише 30 тисяч рахунків, а за перші чотири місяці 2026 року — близько 6 тисяч. Водночас, за даними Міноборони, у базі налічується близько 2 мільйонів потенційних ухилянтів.

Аніщенко також зазначила, що процедура часто зупиняється через нестачу часу в ТЦК на підготовку документів або через помилки в них. За її словами, виконавча служба іноді повертає постанови через пропущені строки притягнення до відповідальності або некоректні дані особи, а для встановлення рахунків обов’язково потрібен ідентифікаційний код.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді повідомляли про підготовку нового етапу реформи мобілізації. Серед ідей, які обговорюють парламентарі, — посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які отримали повістку, але не з’явилися до ТЦК, а також зміни в роботі територіальних центрів комплектування. За словами депутатів, перші пропозиції можуть представити найближчими місяцями.

Нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з депутатами фракції “Слуга народу” презентував концепцію масштабних змін в армії. Вона передбачає оновлення підходів до мобілізації та реформування роботи ТЦК. Як зазначав народний депутат Олег Дунда, одним із головних напрямів має стати технологічна модернізація війська, що з часом дозволить скоротити потребу в масовій мобілізації та перевести ТЦК на більш цифровий і сервісний формат роботи.