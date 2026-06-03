Украина и Испания договорились о возвращении граждан: что изменится для украинцев

Киев и Мадрид подписали протокол, который упрощает реадмиссию. Речь идет об идентификации за 48 часов, безопасном возвращении, а также новых соглашениях по безопасности. Фокус проанализировал, что это означает для граждан Украины.

В Украину с официальным визитом прибыла делегация Испании во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом, чтобы подписать имплементационный протокол к Соглашению о реадмиссии (процедуре возвращения, если человек незаконно находится на территории другого государства — ред.) лиц между Украиной и ЕС.

Как пояснили в МВД, документ ускорит и упростит процедуры возвращения граждан между Украиной и Испанией. То есть документ предусматривает быструю идентификацию людей, меньше бюрократии и безопасное организованное возвращение лиц, нарушивших правила пребывания.

Что изменится для украинцев в Испании

В МВД отметили, что новый протокол значительно ускорит возвращение граждан из Испании в Украину.

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Идентификация

Если раньше идентификация личности могла длиться от 7 до 14 дней, то после внедрения документа этот процесс сократят до 48 часов.

Механизм возврата — конкретные изменения

Изменится и сам механизм возвращения граждан. Вместо сложных судебных процедур стороны планируют применять упрощенный административный порядок, что обеспечит организованное и безопасное возвращение, а количество необходимых документов минимизируют.

Нарушение правил и возврат

Документ также урегулирует возвращение граждан, нарушивших правила въезда или пребывания в Украине или Испании.

Эксклюзивные детали переговоров

Во время встречи министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и Фернандо Гранде-Марласки также обсудили безопасность и military сотрудничество и готовность к партнерству в этой области, ведь украинские нацгвардейцы уже учились в испанских тренировочных центрах

Стороны подняли вопрос контроля воздушного пространства, а именно борьбы с незаконным использованием дронов. Это стало отдельной темой переговоров. Украина и Испания рассматривают общие правила обращения БпЛА в ЕС.

Испания и Украина подписали новый протокол ускорения процедуры возвращения граждан Фото: Скриншот

Миграционная политика меняется? Что новый протокол означает для украинцев

В МВД отмечают, что для украинцев новый протокол будет означать более безопасное возвращение из-за границы, более быстрое оформление документов и меньше бюрократии при прохождении процедур идентификации. Для обычных граждан протокол означает:

безопаснее возвращение из заграницы;

меньше бюрократии при идентификации;

быстрее оформление документов;

больше безопасности во время миграции.

А для бизнеса упростят процедуры для работников, которые ездят в Испанию.

Напомним, в Польше выступили за возвращение мужчин призывного возраста в Украину.

Добавим, что Госпогранслужба запустила новый онлайн-сервис, который позволяет проверить временные ограничения на выезд за границу, связанные с решениями суда или исполнительной службы.