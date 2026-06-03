Україна й Іспанія домовилися про повернення громадян: що зміниться для українців
Київ і Мадрид підписали протокол, який спрощує реадмісію. Йдеться про ідентифікацію за 48 годин, безпечне повернення, а також нові безпекові угоди. Фокус проаналізував, що це означає для громадян України.
До України з офіційним візитом прибула делегація Іспанії на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласкою Гомесом, щоби підписати імплементаційний протокол до Угоди про реадмісію (процедуру повернення, якщо людина незаконно перебуває на території іншої держави — ред.) осіб між Україною та ЄС.
Як пояснили у МВС, документ пришвидшить і спростить процедури повернення громадян між Україною та Іспанією. Тобто документ передбачає швидшу ідентифікацію людей, менше бюрократії та безпечне організоване повернення осіб, які порушили правила перебування.
Що зміниться для українців в Іспанії
У МВС зазначили, що новий протокол значно пришвидшить повернення громадян з Іспанії до України.
Ідентифікація
Якщо раніше ідентифікація особи могла тривати від 7 до 14 днів, то після впровадження документа цей процес скоротять до 48 годин.
Механізм повернення — конкретні зміни
Зміниться і сам механізм повернення громадян. Замість складних судових процедур сторони планують застосовувати спрощений адміністративний порядок, що забезпечить організоване та безпечне повернення, а кількість необхідних документів мінімізують.
Порушення правил і повернення
Документ також врегулює повернення громадян, які порушили правила в'їзду або перебування в Україні чи Іспанії.
Ексклюзивні деталі переговорів
Під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка і Фернандо Гранде-Марласки також обговорили безпеку та military співпрацю та готовність до партнерства у цій галузі, адже українські нацгвардійці вже навчалися в іспанських тренувальних центрах
Сторони підняли питання контролю повітряного простору, а саме боротьби з незаконним використанням дронів. Це стало окремою темою переговорів. Україна й Іспанія розглядають спільні правила обігу БпЛА в ЄС.
Міграційна політика змінюється? Що новий протокол означає для українців
У МВС зазначають, що для українців новий протокол означатиме безпечніше повернення із-за кордону, швидше оформлення документів та менше бюрократії під час проходження процедур ідентифікації. Для звичайних громадян протокол означає:
- безпечніше повернення із закордону;
- менше бюрократії при ідентифікації;
- швидше оформлення документів;
- більше безпеки під час міграції.
А для бізнесу спростять процедури для працівників, які їздять до Іспанії.
Нагадаємо, у Польщі виступили за повернення чоловіків призовного віку до України.
Додамо, що Держприкордонслужба запустила новий онлайн-сервіс, який дозволяє перевірити тимчасові обмеження на виїзд за кордон, пов’язані з рішеннями суду чи виконавчої служби.