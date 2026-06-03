Штраф почти 60 тысяч гривен: кого ТЦК ждет с документами до 20 июня

Украинские предприятия, учреждения и организации должны до 20 июня подать в территориальные центры комплектования информацию об имеющемся транспорте и технике. За невыполнение этого требования должностным лицам грозят штрафы до 59,5 тысячи гривен.

Об этом пишет ТСН.ua со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановление Кабинета Министров №1921.

Во время военного положения предприятия должны дважды в год отчитываться перед ТЦК о транспортных средствах и технике, которые находятся у них на учете. Подавать соответствующую информацию необходимо до 20 июня и до 20 декабря каждого года, пока идет война.

Руководители предприятий должны предоставлять данные о транспорте, его техническом состоянии, а также работников, которые им управляют. Для водного транспорта предусмотрены отдельные формы отчетности.

Подавать информацию обязаны даже компании, которые не имеют автомобилей или другой техники. В таком случае нужно подать нулевой отчет, подтверждающий отсутствие транспорта.

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За непредставление этих сведений в ТЦК предприятия могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После изменений в законодательстве во время военного положения должностным лицам грозит штраф от 34 тысяч до 59,5 тысячи гривен.

Компаниям рекомендуют подать необходимые документы в установленные сроки, чтобы избежать ответственности.

Напомним, Кабинет министров принял постановление №692, которым продлил действующий статус критически важных предприятий до 1 сентября 2026 года и ввел новые правила бронирования военнообязанных работников. Документ также предусматривает пересмотр критериев критичности предприятий, повышение минимальной зарплаты для забронированных работников и новые требования по соблюдению лимитов бронирования.

Ранее представительница Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова заявила, что из-за повышения требований к уровню зарплаты для бронирования бизнес может потерять от 5% до 15% забронированных работников. В то же время министр экономики Алексей Соболев отмечал, что не ожидает существенного сокращения количества работников с отсрочкой от мобилизации. По его словам, их количество может остаться на уровне 1,1-1,3 млн человек.