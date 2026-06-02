Дедлайн до сентября и увеличение зарплат: Кабмин обновил правила бронирования для предприятий
Кабинет министров Украины обнародовал постановление, которое регулирует новые сроки и предоставление предприятиям статуса критически важных, что позволяет бронировать военнообязанных граждан. Оно предусматривает в частности пересмотр критичности предприятий.
Предприятия, которые на данный момент имеют статус критически важных, будут сохранять его еще до 1 сентября 2026 года, говорится в постановлении Кабмина №692, которое вносит изменения в постановление №76.
В то же время государственные органы и военные администрации должны до 10 июня пересмотреть критерии критичности для таких предприятий, а до 1 июля — проверить их на соответствие обновленным критериям. После этого до 1 сентября необходимо будет пересмотреть уже ранее принятые решения.
Если критерий, по которому предприятие получило статус важного для отрасли или общины, исключат, статус критически важного должны отменить.
Постановление Кабмина 692: новые правила бронирования
Постановление также предусматривает увеличение минимальной зарплаты, которую должен получать забронированный работник: с 2,5 до 3 минимальных зарплат (или 25 941 грн). Исключение здесь сделали для критических предприятий, работающих на территориях возможных или активных боевых действий или ВОТ: там забронированным должны платить не менее 2,5 минимальных зарплат (21 618 грн).
Кроме того, работники, работающие по совместительству, а также те, кто уже имеет отсрочку от мобилизации, теперь учитываются в квоте бронирования только по основному месту работы.
Если предприятие превысит лимит забронированных работников, оно должно в течение 10 рабочих дней подать через "Дію" заявление об аннулировании бронирования.
Превышение лимита Кабмин теперь будет считать как основание для отмены критического статуса предприятия.
