Дедлайн до вересня та збільшення зарплат: Кабмін оновив правила бронювання для підприємств

Кабінет міністрів України оприлюнив постанову, яка регулює нові строки та надання підприємствам статусу критично важливих, що дає змогу бронювати військовозобов'язаних громадян. Вона передбачає зокрема перегляд критичності підприємств.

Підприємства, які на даний момент мають статус критично важливих, збергіатимуть його ще до 1 вересня 2026 року, йдеться у постанові Кабміну №692, яка вносить зміни до постанови №76.

Водночас державні органи та військові адміністрації повинні до 10 червня переглянути критерії критичності для таких підприємств, а до 1 липня — перевірити їх на відповідність оновленим критеріям. Після цього до 1 вересня необхідно буде переглянути вже раніше ухвалені рішення.

Якщо критерій, за яким підприємство отримало статус важливого для галузі чи громади, виключать, статус критично важливого мають скасувати.

Постанова Кабміну 692: нові правила бронювання

Постанова також передбачає збільшення мінімальної зарплати, яку повинен отримувати заброньований працівник: з 2,5 до 3 мінімальних зарплат (або 25 941 грн). Виключення тут зробили для критичних підприємств, які працюють на територіях можливих або активних бойових дій чи ТОТ: там заброньованим мають платити не менше 2,5 мінімальних зарплат (21 618 грн).

Відео дня

Крім того, працівники, які працюють за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються в квоті бронювання лише за основним місцем роботи.

Якщо підприємство перевищить ліміт заброньованих працівників, воно має протягом 10 робочих днів подати через "Дію" заяву про анулювання бронювання.

Перевищення ліміту Кабмін тепер вважатиме як підставу для скасування критичного статусу підприємства.

Нагадаємо, в Україні готують нові правила для 2 млн чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Фокус також писав про те, що українські підприємці, які працюють "в білу", можуть втратити від 5 до 15% заброньованих працівників.