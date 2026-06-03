Штраф майже 60 тисяч гривень: кого ТЦК чекає з документами до 20 червня

Українські підприємства, установи та організації повинні до 20 червня подати до територіальних центрів комплектування інформацію про наявний транспорт і техніку. За невиконання цієї вимоги посадовим особам загрожують штрафи до 59,5 тисячі гривень.

Про це пише ТСН.ua з посиланням на закон “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та постанову Кабінету Міністрів №1921.

Під час воєнного стану підприємства мають двічі на рік звітувати перед ТЦК про транспортні засоби та техніку, які перебувають у них на обліку. Подавати відповідну інформацію необхідно до 20 червня та до 20 грудня кожного року, поки триває війна.

Керівники підприємств повинні надавати дані про транспорт, його технічний стан, а також працівників, які ним керують. Для водного транспорту передбачені окремі форми звітності.

Подавати інформацію зобов’язані навіть компанії, які не мають автомобілів чи іншої техніки. У такому випадку потрібно подати нульовий звіт, який підтверджує відсутність транспорту.

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За неподання цих відомостей до ТЦК підприємства можуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після змін у законодавстві під час воєнного стану посадовим особам загрожує штраф від 34 тисяч до 59,5 тисячі гривень.

Компаніям рекомендують подати необхідні документи у встановлені строки, щоб уникнути відповідальності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову №692, якою продовжив чинний статус критично важливих підприємств до 1 вересня 2026 року та запровадив нові правила бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ також передбачає перегляд критеріїв критичності підприємств, підвищення мінімальної зарплати для заброньованих працівників і нові вимоги щодо дотримання лімітів бронювання.

Раніше представниця Спілки українських підприємців Катерина Глазкова заявила, що через підвищення вимог до рівня зарплати для бронювання бізнес може втратити від 5% до 15% заброньованих працівників. Водночас міністр економіки Олексій Соболєв зазначав, що не очікує суттєвого скорочення кількості працівників із відстрочкою від мобілізації. За його словами, їхня кількість може залишитися на рівні 1,1–1,3 млн осіб.