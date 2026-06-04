Новые правила в ЕС: когда украинским мужчинам могут отменить автоматическую защиту

Украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут потерять право на автоматическую временную защиту в странах ЕС после марта 2027 года. Такое предложение озвучил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер накануне встречи глав МВД стран Евросоюза в Люксембурге.

Об этом сообщило немецкое издание WELT.

По словам Карнера, после марта 2027 года автоматический статус защиты для украинских мужчин больше не должен действовать. Он заявил, что Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста.

"Автоматического статуса защиты для украинских мужчин после марта 2027 года больше не должно быть. Сама Украина нуждается в своих гражданах мужского пола призывного возраста", — сказал Карнер.

Министры внутренних дел стран ЕС впервые обсуждают возможность сокращения количества украинских беженцев, которые получают защиту по Директиве о массовом наплыве. Она позволяет быстро предоставлять временную защиту без прохождения полной процедуры получения убежища.

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По данным издания, в предварительных консультациях между странами ЕС уже появилась поддержка идеи не предоставлять автоматическую защиту мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые будут прибывать в Евросоюз после введения новых правил. В то же время изменения не должны коснуться тех украинцев, которые уже находятся на территории ЕС.

Карнер также заявил, что такой шаг поможет как Австрии, так и Украине. По его словам, Украина нуждается в мужчинах не только для обороны страны, но и для поддержки экономики.

В Брюсселе уже обсуждают механизмы реализации возможных изменений. Один из вариантов предусматривает проверку законности выезда мужчин из Украины с помощью отметки о пересечении границы.

По украинскому законодательству мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут выезжать за границу с августа 2025 года, поэтому они не будут подпадать под предложенные ограничения. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, за исключением отдельных категорий, действует запрет на выезд из страны.

Ранее польские медиа сообщали, что в Польше поддержали идею отмены защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.

Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Сергей Козырь заявлял, что Украина пока не готова к массовому возвращению миллионов беженцев. По его словам, вопросы жилья, трудоустройства и социальной поддержки не имеют комплексного и согласованного решения.