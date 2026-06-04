Нові правила в ЄС: коли українським чоловікам можуть скасувати автоматичний захист

Українські чоловіки віком від 23 до 60 років можуть втратити право на автоматичний тимчасовий захист у країнах ЄС після березня 2027 року. Таку пропозицію озвучив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер напередодні зустрічі глав МВС країн Євросоюзу в Люксембурзі.

Про це повідомило німецьке видання WELT.

За словами Карнера, після березня 2027 року автоматичний статус захисту для українських чоловіків більше не повинен діяти. Він заявив, що Україна потребує своїх громадян чоловічої статі призовного віку.

“Автоматичного статусу захисту для українських чоловіків після березня 2027 року більше не повинно бути. Сама Україна потребує своїх громадян чоловічої статі призовного віку”, — сказав Карнер.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС уперше обговорюють можливість скорочення кількості українських біженців, які отримують захист за Директивою про масовий наплив. Вона дозволяє швидко надавати тимчасовий захист без проходження повної процедури отримання притулку.

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За даними видання, у попередніх консультаціях між країнами ЄС уже з’явилася підтримка ідеї не надавати автоматичний захист чоловікам віком від 23 до 60 років, які прибуватимуть до Євросоюзу після запровадження нових правил. Водночас зміни не мають торкнутися тих українців, які вже перебувають на території ЄС.

Карнер також заявив, що такий крок допоможе як Австрії, так і Україні. За його словами, Україна потребує чоловіків не лише для оборони країни, а й для підтримки економіки.

У Брюсселі вже обговорюють механізми реалізації можливих змін. Один із варіантів передбачає перевірку законності виїзду чоловіків з України за допомогою відмітки про перетин кордону.

За українським законодавством чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон з серпня 2025 року, тому вони не підпадатимуть під запропоновані обмеження. Для чоловіків віком від 23 до 60 років, за винятком окремих категорій, діє заборона на виїзд з країни.

Раніше польські медіа повідомляли, що в Польщі підтримали ідею скасування захисту в ЄС для українських чоловіків призовного віку.

Крім того, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир заявляв, що Україна наразі не готова до масового повернення мільйонів біженців. За його словами, питання житла, працевлаштування та соціальної підтримки не мають комплексного й узгодженого рішення.