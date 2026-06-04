26 тысяч с июня, квота и потеря брони: как новые правила повлияют на получение отсрочки

Кабинет министров принял постановление №692 о новых правилах бронирования на критических предприятиях, и отныне точность расчетов зарплат и квот повлияет на получение отсрочки, пояснили аналитики. При этом вопрос со средним уровнем зарплат необходимо решить уже в июне, поскольку этот показатель будет учитываться уже через три недели.

В изменениях правил бронирования есть два требования к критически важным предприятиям, которые хотят забронировать работников, говорится в материале медиа "Судебно-юридическая газета". Одно из этих требований касается средней зарплаты на предприятии, которая должна быть не менее 25 941 для возможности бронирования работников. Аналитики объяснили, что для получения отсрочки такую зарплату нужно показать уже в июне, а времени на это немного.

В материале напомнили, что соответствующие разъяснения прозвучали в комментарии главы Минэкономики Алексея Соболева. Чиновник отметил, что зарплата на уровне трех минимальных зарплат должна быть уже в июне, чтобы бронирование было с июля. Если не успеть внести изменения, то компании могут отменить статус критически важной из-за несоответствия критериям, и исчезнет возможность защиты работников.

Відео дня

"Предприятия должны обеспечить среднюю заработную плату на уровне более трех минимальных зарплат уже за июнь 2026 года", — отметили аналитики.

Еще один вопрос касается квоты на забронированных. В постановлении указано, что ранее совместители входили в списки военнообязанных на обоих местах работы и таким образом "искусственно" раздувалась база для вычисления процентов под бронирование [например, 50% под бронирование отличается для, условно, 100 и 500 работников]. В новых правилах указано, что такие люди считаются только один раз на каком-то одном предприятии. На СЮГ подытожили, что для выполнения требований постановления №692 отныне нужно особенно внимательно проводить все подсчеты, чтобы не потерять отсрочку для работников.

"Юридическая точность в расчетах стала вопросом выживания бизнеса", — отмечается в статье.

Заметим, что Кабмин вводит соответствующие изменения с 1 сентября, но в Минэкономики объяснили, что органы власти уже с июля будут принимать во внимание средние зарплаты и зарплаты военнообязанных.

Бронирование от мобилизации — детали

Отметим, Фокус писал об изменениях в правилах бронирования от мобилизации, указанные в постановлении №692 правительства. Медиа "Суспільне" поинтересовалось в Минэкономики, как может измениться количество мужчин с отсрочкой из-за новых норм. Чиновники объяснили, что ожидают уменьшения количества забронированных: на сегодня их около 1,37 млн человек, а ожидают снижения до 1,1-1,3 млн. Между тем представитель "Союза украинских предпринимателей" Екатерина Глазкова заявила, что на предприятиях, которые работают "в белую", возможно уменьшение количества работников на 5-15%.

Напоминаем, 4 июня нардепы Сергей Рудик и Олег Синютка на "Радио Свобода" обсудили возможные изменения процесса мобилизации и работы ТЦК.