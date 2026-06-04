26 тисяч з червня, квота та втрата броні: як нові правила вплинуть на отримання відстрочки

Кабінет міністрів прийняв постанову №692 про нові правила бронювання на критичних підприємствах, і відтепер точність розрахунків зарплат та квот вплине на отримання відстрочки, пояснили аналітики. При цьому питання з середнім рівнем зарплат необхідно розв'язати вже у червні, оскільки на цей показник зважатимуть вже через три тижні.

У змінах правил бронювання є дві вимоги до критично важливих підприємств, які хочуть забронювати працівників, ідеться у матеріалі медіа "Судово-юридична газета". Одна з цих вимог стосується середньої зарплати на підприємстві, яка повинна бути не менш як 25 941 для можливості бронювання працівників. Аналітики пояснили, що для отримання відстрочки таку зарплату потрібно показати вже у червні, а часу на це небагато.

У матеріалі нагадали, що відповідні роз'яснення пролунали у коментарі глави Мінекономіки Олексія Соболєва. Посадовець наголосив, що зарплата на рівні трьох мінімальних зарплат має бути вже у червні, щоб бронювання було з липня. Якщо не встигнути внести зміни, то компанії можуть скасувати статус критично важливої через невідповідність критеріям, і зникне можливість захисту працівників.

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"Підприємства повинні забезпечити середню заробітну плату на рівні понад трьох мінімальних зарплат уже за червень 2026 року", — зауважили аналітики.

Ще одне питання стосується квоти на заброньованих. У постанові вказано, що раніше сумісники входили у списки військовозобов'язаних на обох місцях роботи й таким чином "штучно" роздувалась база для обчислення відсотків під бронювання [наприклад, 50% під бронювання відрізняється для, умовно, 100 та 500 працівників]. У нових правилах вказано, що такі люди рахуються лише один раз на якомусь одному підприємстві. На СЮГ підсумували, що для виконання вимог постанови №692 відтепер потрібно особливо уважно проводити усі підрахунки, щоб не втрати відстрочку для працівників.

"Юридична точність у розрахунках стала питанням виживання бізнесу", — наголошується у статті.

Зауважмо, що Кабмін запроваджує відповідні зміни з 1 вересня, але в Мінекономіки пояснили, що органи влади вже з липня братимуть до уваги середні зарплати та зарплати військовозобов'язаних.

Бронювання від мобілізації — деталі

Зазначимо, Фокус писав про зміни у правилах бронювання від мобілізації, вказані у постанові №692 уряду. Медіа "Суспільне" поцікавилось в Мінекономіки, як може змінитись кількість чоловіків з відстрочкою через нові норми. Посадовці пояснили, що очікують зменшення кількості забронзованих: на сьогодні їх є близько 1,37 млн осіб, а очікують зниження до 1,1-1,3 млн. Тим часом представниця "Спілки українських підприємців" Катерина Глазкова заявила, що на підприємствах, які працюють "в білу", можливе зменшення кількості працівників на 5-15%.

Нагадуємо, 4 червня нардепи Сергій Рудик та Олег Синютка на "Радіо Свобода" обговорили можливі зміни процесу мобілізації та роботи ТЦК.