Женщинам платят значительно меньше: в каких отраслях гендерный разрыв в зарплатах самый большой

Среднемесячная заработная плата штатных работников в Украине в первом квартале 2026 года составила 28 885 грн. Средняя зарплата мужчин составила 33 798 грн, женщин — 24 791 грн.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным ведомства, соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%.

В Госстате отметили, что наибольший разрыв в среднемесячной номинальной заработной плате в пользу мужчин зафиксировали в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха. Там он составил 47,1%.

Также значительная разница наблюдалась в финансовой и страховой деятельности — 38,7%, а также в сфере информации и телекоммуникаций — 37,8%.

Среднемесячная зарплата в первом квартале 2026 года Фото: Госстат

Согласно данным статистического ведомства, самые высокие средние зарплаты в первом квартале 2026 года получали работники сферы информации и телекоммуникаций — 80 550 грн в месяц. В финансовой и страховой деятельности средняя зарплата составляла 60 588 грн, в авиационном транспорте — 58 789 грн.

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Самые низкие средние зарплаты зафиксировали в сфере функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры — 13 867 грн. В сфере творчества, искусства и развлечений этот показатель составил 14 416 грн, а в образовании — 18 716 грн.

Таким образом, в первом квартале 2026 года женщины в среднем зарабатывали меньше мужчин, а самые большие зарплаты традиционно сосредотачивались в сферах ИТ, финансов и транспорта.

Напомним, по данным одного из украинских кадровых порталов, быстрее всего за год зарплаты выросли в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%. В то же время самую низкую динамику зафиксировали в Херсоне, где медианная зарплата увеличилась лишь на 0,3%.

Ранее стало известно, что в парламенте инициировали повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума и пенсий. Согласно законопроекту, увеличение выплат должно происходить в несколько этапов в течение 2026 года.