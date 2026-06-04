Жінкам платять значно менше: у яких галузях гендерний розрив у зарплатах найбільший

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в Україні у першому кварталі 2026 року становила 28 885 грн. Середня зарплата чоловіків склала 33 798 грн, жінок — 24 791 грн.

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

За даними відомства, співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%.

У Держстаті зазначили, що найбільший розрив у середньомісячній номінальній заробітній платі на користь чоловіків зафіксували у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку. Там він становив 47,1%.

Також значна різниця спостерігалася у фінансовій та страховій діяльності — 38,7%, а також у сфері інформації та телекомунікацій — 37,8%.

Середньомісячна зарплата у першому кварталі 2026 року Фото: Держстат

Згідно з даними статистичного відомства, найвищі середні зарплати у першому кварталі 2026 року отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 80 550 грн на місяць. У фінансовій та страховій діяльності середня зарплата становила 60 588 грн, в авіаційному транспорті — 58 789 грн.

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Найнижчі середні зарплати зафіксували у сфері функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 13 867 грн. У сфері творчості, мистецтва та розваг цей показник становив 14 416 грн, а в освіті — 18 716 грн.

Таким чином, у першому кварталі 2026 року жінки в середньому заробляли менше за чоловіків, а найбільші зарплати традиційно зосереджувалися у сферах ІТ, фінансів та транспорту.

Нагадаємо, за даними одного з українських кадрових порталів, найшвидше за рік зарплати зросли у Вінниці, Хмельницькому та Івано-Франківську — на 20%. Водночас найнижчу динаміку зафіксували у Херсоні, де медіанна зарплата збільшилася лише на 0,3%.

Раніше стало відомо, що у парламенті ініціювали підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та пенсій. Згідно із законопроєктом, збільшення виплат має відбуватися в кілька етапів протягом 2026 року.