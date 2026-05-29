Де тепер платять більше: Львів обійшов Київ за рівнем зарплат в Україні

Медіанні зарплати в Україні за рік зросли в більшості обласних центрів на 11–20%. Найвищий рівень виплат зафіксували у Львові — 32,7 тис. грн, тоді як у Києві медіанна зарплата становить 31,2 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA з посиланням на дослідження одного з українських кадрових порталів.

У дослідженні йдеться про медіанні зарплати, тобто показник, за якого половина працівників отримує менше цієї суми, а половина — більше.

Найбільше зарплати за рік зросли у Вінниці, Хмельницькому та Івано-Франківську — на 20%. У Вінниці та Хмельницькому медіанна зарплата досягла 27 тис. грн, а в Івано-Франківську — 30 тис. грн. У Львові приріст становив 19%, що дозволило місту зберегти перше місце за рівнем оплати праці.

Також суттєве зростання зафіксували у Рівному, де медіанна зарплата сягнула 28,5 тис. грн. У Києві та Ужгороді показник зріс на 18% — до 31,2 тис. грн і 30 тис. грн відповідно. У Миколаєві зарплати підвищилися до 22,5 тис. грн, а в Сумах — до 22 тис. грн.

У більшості інших обласних центрів підвищення зарплат становило від 11% до 15%. Зокрема, в Одесі медіанна зарплата досягла 27,5 тис. грн, у Дніпрі — 25,7 тис. грн, у Харкові — 25 тис. грн, а в Тернополі та Луцьку — 27,8 тис. грн і 27,7 тис. грн відповідно.

Найменше зарплати зросли у Кропивницькому та Полтаві — на 10%, а в Чернівцях — на 9%. Найнижчу динаміку зафіксували в Херсоні, де через безпекову ситуацію та близькість до лінії фронту медіанна зарплата збільшилася лише на 0,3% і становить 20 тис. грн.

