Где теперь платят больше: Львов обошел Киев по уровню зарплат в Украине

Медианные зарплаты в Украине за год выросли в большинстве областных центров на 11-20%. Самый высокий уровень выплат зафиксировали во Львове — 32,7 тыс. грн, тогда как в Киеве медианная зарплата составляет 31,2 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA со ссылкой на исследование одного из украинских кадровых порталов.

В исследовании речь идет о медианных зарплатах, то есть показателе, при котором половина работников получает меньше этой суммы, а половина — больше.

Больше всего зарплаты за год выросли в Виннице, Хмельницком и Ивано-Франковске — на 20%. В Виннице и Хмельницком медианная зарплата достигла 27 тыс. грн, а в Ивано-Франковске — 30 тыс. грн. Во Львове прирост составил 19%, что позволило городу сохранить первое место по уровню оплаты труда.

Также существенный рост зафиксировали в Ровно, где медианная зарплата достигла 28,5 тыс. грн. В Киеве и Ужгороде показатель вырос на 18% — до 31,2 тыс. грн и 30 тыс. грн соответственно. В Николаеве зарплаты повысились до 22,5 тыс. грн, а в Сумах — до 22 тыс. грн.

В большинстве других областных центров повышение зарплат составило от 11% до 15%. В частности, в Одессе медианная зарплата достигла 27,5 тыс. грн, в Днепре — 25,7 тыс. грн, в Харькове — 25 тыс. грн, а в Тернополе и Луцке — 27,8 тыс. грн и 27,7 тыс. грн соответственно.

Меньше всего зарплаты выросли в Кропивницком и Полтаве — на 10%, а в Черновцах — на 9%. Самую низкую динамику зафиксировали в Херсоне, где из-за ситуации с безопасностью и близости к линии фронта медианная зарплата увеличилась лишь на 0,3% и составляет 20 тыс. грн.

