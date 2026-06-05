В Харьковском ТЦК рассказали, как уплатить штраф онлайн что будет за неуплату и когда дело передают исполнительной службе.

Из-за неоплаченных штрафов в приложении "Резерв+" могут заблокировать банковские счета и даже арестовать имущество. Харьковский областной ТЦК и СП объяснил, как работает сервис онлайн-штрафов в 2026 году и как их оплатить.

Так, в ведомстве сообщили, что за определенные нарушения военного учета украинцы могут получить штраф. Оплатить его можно со скидкой, а вот за игнорирование повесток грозят санкции.

За что можно получить штраф в "Резерв+" и как его оплатить

В ТЦК отметили, что оплатить штраф онлайн поменьшей мере за 7 важных нарушений:

неприбытие по повестке в ТЦК и СП;

необновление военного учета после смены адреса;

непостановка на учет по прибытии из мест лишения свободы;

отсутствие учета по месту нахождения для ВПЛ;

нарушение правил военного учета по месту работы, проживания или обучения;

непредоставление транспорта или имущества при мобилизации;

отказ от прохождения военно-врачебной комиссии.

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"Один штраф закрывает только одно конкретное нарушение", — подчеркнули в ТЦК.

Оплатить штраф в "Резерв+" несложно. Главное, загрузить приложение, авторизироваться и перейти в раздел "Штрафы онлайн". Следующий шаг — подать заявление о признании нарушения.

Красная полоска в Резерв+

Почему появляется красная полоска

"После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн — 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней… Если не уложиться в этот срок, сумма вырастет до 17 тысяч гривен. А в случае последующей неуплаты штраф может возрасти до 34 тыс. грн", — сообщают в ТЦК.

Как только пользователь оплатит штраф, в приложении исчезает так называемая отметка о нарушении военного учета в виде красной полоски.

В ТЦК объяснили, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей военного учета.

"Повестки могут приходить и далее", — отметили там.

Там также напомнили, что врученной считается повестка, если ее получили лично или она отправлена ​​по почте с соответствующей отметкой в ​​реестре "Обериг".

Что будет за игнорирование повестки

В ТЦК предупредили, что систематическое игнорирование повесток может привести не только к административной, но и уголовной ответственности. Так, за игнорирование мобилизационного распоряжения или "боевой повестки" предусмотрено наказание по статье 336 Уголовного кодекса Украины, которое грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Могут заблокировать счета

Если военнообязанный подал заявление о признании нарушения, но не уплатил штраф в течение 40 дней, дело может быть передано в Государственную исполнительную службу, что и приводит в дальнешем к блокировке банковских счетов, внесению в Единый реестр должников и даже аресту имущества или авто.

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В то же время в ТЦК уточняют, что в случае, если человек не подавал заявление через "Резерв+", дело автоматически в исполнительную службу не попадает. Однако при проверке документов полиция может выявить нарушения и доставить человека в ТЦК для составления протокола.

Что делать, если не смог прийти за повесткой

Во время мобилизации в Украине уважительными причинами неявки за повестко могут быть как болезнь военнообязанного, смерть члена семьи, так и другие форс-мажорные обстоятельства. Боевые действия, конечно, к ним относятся. В таком случае следует уведомить ТЦК в течение трех дней после даты явки и явиться в центр комплектования не позднее чем через семь дней.

Напомним, у украинцев могут конфисковать машину из-за нарушения правил ПДД. В стране продолжают действовать ужесточенные санкции.