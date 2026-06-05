У Харківському ТЦК розповіли, як сплатити штраф онлайн, що буде за несплату і коли справу передають виконавчій службі.

Через неоплачені штрафи в застосунку "Резерв+" можуть заблокувати банківські рахунки і навіть заарештувати майно. Харківський обласний ТЦК і СП пояснив, як працює сервіс онлайн-штрафів у 2026 році та як їх сплатити.

Так, у відомстві повідомили, що за певні порушення військового обліку українці можуть отримати штраф. Оплатити його можна зі знижкою, а ось за ігнорування повісток загрожують санкції.

За що можна отримати штраф у "Резерв+" і як його сплатити

У ТЦК зазначили, що сплатити штраф онлайн щонайменше за 7 важливих порушень:

неприбуття за повісткою до ТЦК і СП;

неоновлення військового обліку після зміни адреси;

невзяття на облік після прибуття з місць позбавлення волі;

відсутність обліку за місцем перебування для ВПО;

порушення правил військового обліку за місцем роботи, проживання або навчання;

ненадання транспорту або майна під час мобілізації;

відмова від проходження військово-лікарської комісії.

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"Один штраф закриває тільки одне конкретне порушення", — підкреслили в ТЦК.

Сплатити штраф у "Резерв+" нескладно. Головне, завантажити застосунок, авторизуватися і перейти в розділ "Штрафи онлайн". Наступний крок — подати заяву про визнання порушення.

Червона стрічка в Резерв+

Чому з'являється червона стрічка

"Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн — 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів... Якщо не вкластися в цей термін, сума зросте до 17 тисяч гривень. А в разі подальшої несплати штраф може зрости до 34 тис. грн", — повідомляють у ТЦК.

Щойно користувач сплатить штраф, у застосунку зникає так звана позначка про порушення військового обліку у вигляді червоної смужки.

У ТЦК пояснили, що сплата штрафу не звільняє від обов'язків військового обліку.

"Повістки можуть приходити і далі", — зазначили там.

Там також нагадали, що врученою вважається повістка, якщо її отримали особисто або її надіслано поштою з відповідною відміткою в реєстрі "Оберіг".

Що буде за ігнорування повістки

У ТЦК попередили, що систематичне ігнорування повісток може призвести не лише до адміністративної, а й кримінальної відповідальності. Так, за ігнорування мобілізаційного розпорядження або "бойової повістки" передбачено покарання за статтею 336 Кримінального кодексу України, яке загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Можуть заблокувати рахунки

Якщо військовозобов'язаний подав заяву про визнання порушення, але не сплатив штрафу протягом 40 днів, справу можуть передати до Державної виконавчої служби, що й призводить надалі до блокування банківських рахунків, внесення до Єдиного реєстру боржників та навіть арешту майна чи авто.

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Водночас у ТЦК уточнюють, що в разі, якщо людина не подавала заяву через "Резерв+", справа автоматично до виконавчої служби не потрапляє. Однак під час перевірки документів поліція може виявити порушення і доставити людину в ТЦК для складання протоколу.

Що робити, якщо не зміг прийти за повісткою

Під час мобілізації в Україні поважними причинами неявки за повісткою можуть бути як хвороба військовозобов'язаного, смерть члена сім'ї, так і інші форс-мажорні обставини. Бойові дії, звісно, до них належать. У такому разі слід повідомити ТЦК протягом трьох днів після дати явки і з'явитися до центру комплектування не пізніше ніж через сім днів.

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