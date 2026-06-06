Черчилля заменят: кто появится на пятифунтовой банкноте вместо экс-премьера Британии

Великобритания хочет, чтобы общественность проголосовала за замену Черчилля на банкнотах изображениями диких животных. Предлагают лягушку или тюленя.

Гигантская акула, лягушка, тюлень входят в число 18 млекопитающих, птиц, амфибий, насекомых и рыб, которых Банк Англии рассматривает для размещения на банкнотах Великобритании. Как сообщает POLITICO, банк снова оказывается под политическим давлением, планируя заменить исторические фигуры "местными" дикими животными на купюрах.

Банк Британии предоставляет гражданам месяц (отсчет пошел с 3 июня) на то, чтобы отдать свой голос за животное, которое заменит политика Уинстона Черчилля, а также других государственных деятелей страны, и станет национальным достоянием, украсив одну из банкнот номиналом 5, 10, 20 или 50 фунтов стерлингов.

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Кто в списке претендентов на банкноту

Именно общественность будет выбирать между классическими британскими символами, такими как птица тупик (Atlantic puffin), рыжая лиса, тюлень или лягушка.

В списке также куница, белохвостый орлан, болотная птица и другие.

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Банк подчеркнул, что животные из трех категорий (млекопитающие, птицы, амфибии, насекомые и рыбы) выбраны не случайно — все они являются коренными местными обитателями. А список составили эксперты по дикой природе.

"Однако это вряд ли удовлетворит критиков Банка, включая лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа, который в марте обвинил центральный банк в "прогрессивности" на фоне планов заменить портрет героя войны Черчилля на британских банкнотах номиналом 5 фунтов на изображение, например, бобра", — сообщает источник.

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Хотя бобр и не попал в короткий список, изображение выдающегося премьер-министра ХХ века может быть все же заменено на изображение беспозвоночного.

Добавим, что британский бульдог не рассматривается поклонниками Черчилля. Банк не включил в список ни одно домашние животное.

"Только животные из короткого списка, опубликованного сегодня, могут быть использованы в качестве центральных изображений в новой серии", — заявили в Банке.

Изображение лягушки может заменить портрет Черчилля на банкноте Фото: Shutterstock

Кто сейчас на банкнотах

Писательница Джейн Остин, художник Уильям Тернер и математик Алан Тьюринг, изображенные на нынешних британских банкнотах, также рискуют со временем исчезнуть из обращения вместе с обновлением серии.

Так что у британцев есть время до 3 июля на голосование за двух животных в каждой категории, и тем самым сократить список до четырех лучших.

На одной из банкнот изображена Елизавета II Фото: Shutterstock

Правда, окончательное слово все же останется за главой Банка Англии Эндрю Бейли.

Губернатор, которого британская пресса однажды окрестила "сексуальной черепахой", получит решающий голос при выборе дизайна, чтобы каждая банкнота оставалась достаточно узнаваемой и уникальной. А поскольку рептилий в списке нет, одним из неожиданных фаворитов может стать обыкновенная лягушка.

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