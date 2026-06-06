Черчилля замінять: хто з'явиться на п'ятифунтовій банкноті замість експрем'єра Британії

Велика Британія хоче, щоб громадськість проголосувала за заміну Черчилля на банкнотах зображеннями диких тварин. Пропонують жабу або тюленя.

Гігантська акула, жаба, тюлень входять до числа 18 ссавців, птахів, амфібій, комах і риб, яких Банк Англії розглядає для розміщення на банкнотах Великої Британії. Як повідомляє POLITICO, банк знову опиняється під політичним тиском, плануючи замінити історичні фігури "місцевими" дикими тваринами на купюрах.

Банк Британії надає громадянам місяць (відлік пішов з 3 червня) на те, щоб віддати свій голос за тварину, яка замінить політика Вінстона Черчилля, а також інших державних діячів країни, і стане національним надбанням, прикрасивши одну з банкнот номіналом 5, 10, 20 або 50 фунтів стерлінгів.

Хто в списку претендентів на банкноту

Саме громадськість обиратиме між класичними британськими символами, такими як птах тупик (Atlantic puffin), руда лисиця, тюлень або жаба.

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У списку також куниця, білохвостий орлан, болотний птах та інші.

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Банк наголосив, що тварини з трьох категорій (ссавці, птахи, амфібії, комахи та риби) обрані не випадково — всі вони є корінними місцевими мешканцями. А список склали експерти з дикої природи.

"Однак це навряд чи задовольнить критиків Банку, включно з лідером британської правопопулістської партії Reform UK Найджелом Фараджем, який у березні звинуватив центральний банк у "прогресивності" на тлі планів замінити портрет героя війни Черчилля на британських банкнотах номіналом 5 фунтів на зображення, наприклад, бобра", — повідомляє джерело.

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Хоча бобер і не потрапив до короткого списку, зображення видатного прем'єр-міністра ХХ століття може бути все ж таки замінено на зображення безхребетного.

Додамо, що британський бульдог не розглядається шанувальниками Черчилля. Банк не включив до списку жодну домашню тварину.

"Тільки тварини з короткого списку, опублікованого сьогодні, можуть бути використані як центральні зображення в новій серії", — заявили в Банку.

Зображення жаби може замінити портрет Черчилля на банкноті Фото: Shutterstock

Хто зараз на банкнотах

Письменниця Джейн Остін, художник Вільям Тернер і математик Алан Тьюринг, зображені на нинішніх британських банкнотах, також ризикують із часом зникнути з обігу разом з оновленням серії.

Тож у британців є час до 3 липня на голосування за двох тварин у кожній категорії, і тим самим скоротити список до чотирьох найкращих.

На одній із банкнот зображена Єлизавета II Фото: Shutterstock

Щоправда, остаточне слово все ж залишиться за головою Банку Англії Ендрю Бейлі.

Губернатор, якого британська преса одного разу охрестила "сексуальною черепахою", отримає вирішальний голос під час вибору дизайну, щоб кожна банкнота залишалася досить впізнаваною та унікальною. А оскільки рептилій у списку немає, одним із несподіваних фаворитів може стати звичайна жаба.

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