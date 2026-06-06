На днях оккупационная администрация Севастополя объявила о полном прекращении свободной продажи бензина на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН" — крупнейших АЗС временно оккупированного Крыма. Топливо сейчас резервируется только для экстренных и аварийных служб.

Во временно захваченном РФ Крыму ограничили продажу бензина для гражданских из-за дефицита топлива. Оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина для гражданского населения из-за дефицита топлива на полуострове. Об этом заявил назначенный Москвой "глава Крыма" Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале. Сегодня, 6 июня, он сообщил номера горячих линий по информации о горючем.

Как уже сообщал Фокус, ситуация с дефицитом топлива в Крыму критическая, а с 4 июня там полностью прекратили продажу бензина за наличные. В свободной продаже больше нет талонов на горючее.

Обеспечить Крым горючим невозможно

В то же время по ранее приобретенным талонам разрешено получить не более 20 бензина на одного человека.

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Аксенов признал, что сейчас оккупационная администрация "не может полностью удовлетворить потребность в топливе".

"На данный момент в полном объеме обеспечить потребность в топливе невозможно", — заявил он.

По словам представителя оккупационных властей, приоритет в обеспечении горючим будет предоставляться:

общественный транспорт;

коммунальным службам;

скорой помощи;

силовым структурам.

Из-за недостатка горючего оккупационные власти также перевели часть государственных структур в режим жесткой экономии транспорта — "вплоть до одного автомобиля на министерство".

Дефицит топлива докатился и до Москвы Фото иллюстративное Фото: Агентство "Москва"

Нет бензина: "туристы" не могут выехать из Крыма, дефицит уже в Москве и Санкт-Петербурге

Отдельные АЗС планируют выделить для туристов, которые не могут выехать с полуострова из-за дефицита бензина.

По данным Telegram-канала Astra, ограничения на продажу бензина и дизеля докатились до около 14 регионов России.

Так, в Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили до 50 л на человека, а в Белгородской и Курской областях временно прекратили продажу топлива в канистры;

Лимиты также действуют на отдельных АЗС в Москве и Московской области.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал падение добычи нефти в России из-за "внеплановых ремонтов" на ряде нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.