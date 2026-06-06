Талонов на топливо больше нет: в оккупированном Крыму дефицит бензина и коллапс на АЗС
На днях оккупационная администрация Севастополя объявила о полном прекращении свободной продажи бензина на заправках сетей "ТЭС" и "АТАН" — крупнейших АЗС временно оккупированного Крыма. Топливо сейчас резервируется только для экстренных и аварийных служб.
Во временно захваченном РФ Крыму ограничили продажу бензина для гражданских из-за дефицита топлива. Оккупационные власти ввели ограничения на продажу бензина для гражданского населения из-за дефицита топлива на полуострове. Об этом заявил назначенный Москвой "глава Крыма" Сергей Аксенов в своем Телеграм-канале. Сегодня, 6 июня, он сообщил номера горячих линий по информации о горючем.
Как уже сообщал Фокус, ситуация с дефицитом топлива в Крыму критическая, а с 4 июня там полностью прекратили продажу бензина за наличные. В свободной продаже больше нет талонов на горючее.
Обеспечить Крым горючим невозможно
В то же время по ранее приобретенным талонам разрешено получить не более 20 бензина на одного человека.
Аксенов признал, что сейчас оккупационная администрация "не может полностью удовлетворить потребность в топливе".
"На данный момент в полном объеме обеспечить потребность в топливе невозможно", — заявил он.
По словам представителя оккупационных властей, приоритет в обеспечении горючим будет предоставляться:
- общественный транспорт;
- коммунальным службам;
- скорой помощи;
- силовым структурам.
Из-за недостатка горючего оккупационные власти также перевели часть государственных структур в режим жесткой экономии транспорта — "вплоть до одного автомобиля на министерство".
Нет бензина: "туристы" не могут выехать из Крыма, дефицит уже в Москве и Санкт-Петербурге
Отдельные АЗС планируют выделить для туристов, которые не могут выехать с полуострова из-за дефицита бензина.
По данным Telegram-канала Astra, ограничения на продажу бензина и дизеля докатились до около 14 регионов России.
Так, в Санкт-Петербурге отпуск бензина ограничили до 50 л на человека, а в Белгородской и Курской областях временно прекратили продажу топлива в канистры;
Лимиты также действуют на отдельных АЗС в Москве и Московской области.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак признал падение добычи нефти в России из-за "внеплановых ремонтов" на ряде нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.