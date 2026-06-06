Днями окупаційна адміністрація Севастополя оголосила про повне припинення вільного продажу бензину на заправках мереж "ТЕС" і "АТАН" — найбільших АЗС тимчасово окупованого Криму. Пальне зараз резервується лише для екстрених і аварійних служб.

У тимчасово захопленому РФ Криму обмежили продаж бензину для цивільних через дефіцит пального. Окупаційна влада запровадила обмеження на продаж бензину для цивільного населення через дефіцит пального на півострові. Про це заявив призначений Москвою "глава Криму" Сергій Аксьонов у своєму Телеграм-каналі. Сьогодні, 6 червня, він повідомив номери гарчих ліній щодо інформації про пальне.

Як вже повідомляв Фокус, ситуація з дефіцитом пального в Криму критична, а від 4 червня там повністю припинили продаж бензину за готівку. У вільному продажу більше немає талонів на пальне.

Забезпечити Крим пальним неможливо

Водночас за раніше придбаними талонами дозволено отримати не більше 20 бензину на одну особу.

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Аксьонов визнав, що наразі окупаційна адміністрація "не може повністю задовольнити потребу в паливі".

"На даний момент у повному обсязі забезпечити потребу в паливі неможливо", — заявив він.

За словами представника окупаційної влади, пріоритет у забезпеченні пальним надаватиметься:

громадському транспорту;

комунальним службам;

швидкій допомозі;

силовим структурам.

Через нестачу пального окупаційна влада також перевела частину державних структур у режим жорсткої економії транспорту — "аж до одного автомобіля на міністерство".

Дефіцит пального докотився і до Москви Фото ілюстративне Фото: Агентство "Москва"

Немає бензину: "туристи" не можуть виїхати з Криму, дефіцит вже у Москві та Санкт-Петербурзі

Окремі АЗС планують виділити для туристів, які не можуть виїхати з півострова через дефіцит бензину.

За даними Telegram-каналу Astra, обмеження на продаж бензину та дизеля докотилися до близько 14 регіонів Росії.

Так, у Санкт-Петербурзі відпуск бензину обмежили до 50 л на людину, а у Бєлгородській та Курській областях тимчасово припинили продаж пального у каністри;

Ліміти також діють на окремих АЗС у Москві та Московській області.

Раніше віцепрем’єр РФ Олександр Новак визнав падіння видобутку нафти в Росії через "позапланові ремонти" на низці нафтопереробних заводів після атак безпілотників.